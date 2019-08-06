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上月爆紅「開山里」疫情解除 市府列美食名單邀大家來玩

2019-08-06 12:05聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

想到爆紅的「開山里」玩玩嗎？現在正是時候。上個月因為登革熱疫情而全台聞名，經過防疫人員與地方的努力，成功控制疫情，今天正式解除社區監測，台南市衛生局表示，顯示當地已無病毒竄流，遊客可以安心到開山里玩。

台南市登革熱本土病例到目前共計16例，根據登革熱防治中心的監測目前疫情還在控制中，未重演2015年疫情失控大爆發，而疫情最早是從開山里、東菜市場等地發生，其中開山里到目前累計共計4個病例。

上個月開山里疫情嚴重時，衛福部疾管署並啟動手機通報，特定時段只要靠近開山里，手機就會即時顯示通知，提醒注意疫情，但因為設定錯誤，幾乎全台都接到通知，大家都在問「開山里在哪裡」，使得開山里一夕爆紅。

由於當地是老社區，環境比較雜亂，防疫人員一度擔心疫情可能爆開到其他各區，結果還好只有零星病例，疫情獲得控制，在開山里最後一個病例發病日，向後推算一個月31天，持續監控，只要沒有新病例產生，即可以解除監控，算是疫情暫時平靜。

衛生局表示，疫情監控在昨天晚上24時後，今天凌晨正式解除，包括中西區開山里及東區大同里及東門里的社區監測；而今晚24時以後將可解除南區大恩里的社區監測。之後安南區理想里、左鎮區榮和里、新化區知義里、東區崇德里、忠孝里及崇明里、南區興農里等8里，如果疫情未再發生，也可陸續解除。

衛生局建議，大家可以利用暑假期間相揪來欣賞、漫遊開山里，早餐就是肉燥飯、魚肚湯及肉、菜粽，中午點上不軟爛的炒鱔魚麵，再嚐嚐不吃會後悔的古早味冰棒當甜點；晚餐可以吃個清爽的圓環陽春麵加滷味、牛肉湯等，最後別忘了天然無添加的手工優格，自用送禮兩相宜。沉浸在美食之旅當下，仍請注意做好防曬及防蚊措施。

台南開山里疫情解除，市府邀大家到開山里品嚐知名美食，圖為進福鱔魚意麵。圖／取自進...
台南開山里疫情解除，市府邀大家到開山里品嚐知名美食，圖為進福鱔魚意麵。圖／取自進福臉書
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