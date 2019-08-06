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麻豆文旦缺工 今年首見22名外籍學生生力軍

2019-08-06 11:39聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

麻豆文旦即將進入採收期，為紓解缺工問題，麻豆區公所結合台灣首府大學共同開拓「文旦採收同盟」，今天在柚園舉辦採收行前教育訓練，今年首見22名外籍學生加入，在資深果農指導下，學生首次採果就上手，開心地說「很簡單」。

台灣首府大學今年有22名印尼籍學生投入麻豆文旦採果。記者吳淑玲／攝影
台灣首府大學今年有22名印尼籍學生投入麻豆文旦採果。記者吳淑玲／攝影
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麻豆區長孔慶瑤表示，今年度採收同盟共徵集了107位採收盟友，其中更有22位外籍生熱情加入，今年度與台灣首府大學是第4年的採收同盟合作，學生透過自己的體力付出，幫助柚農採摘、搬運及分裝文旦等工作，是一個令人興奮也很新奇的體驗。透過學生間口耳相傳，許多外籍學生躍躍欲試，因此，學校今年更號召外籍學生共同加入，讓這些外籍學生除了學習課堂知識以外，更能夠體驗麻豆生活文化，絕對會是一個難以忘懷的留學經驗。

今天文旦採收行前訓練選在麻豆區安業里柚農王德和的果園舉辦，由第二代園主王春華現場解說指導，王春華先生表示，文旦最怕損傷，採收時即須注意採收力道及手勢等技巧，以免細緻的文旦表皮留下手紋，影響口感及賣相，因此要戴手套，拋放籃子或傳遞時，都要特別小心，以免傷到文旦。

台灣首府大學今年有22名印尼籍學生加入，仔細聽取並模擬採摘技術，也學習文旦選果及搬運車的運載技巧，學生也親自體驗採果，有人很快就順利採下文旦果，相當開心；台首大陪同的老師表示，暑假期間外籍生都希望打工賺錢，就近安排採收麻豆文旦，學生都覺得是很難得的體驗。

麻豆區公所表示，透過柚農的現場教導實作，學習如何採摘與搬運文旦，期望能以最快速度與熟練技巧幫助柚農進行採收作業。今年採收同盟邀集台灣首府大學的外籍學生們一同加入採收行列，期望透過季節性的文旦採收體驗，讓外籍生除了學習課堂上知識以外，更能體驗當地生活文化，也藉此幫助當地柚農紓解缺工困擾，創造多贏。

麻豆區公所「文旦採收同盟」今天舉行職前訓練。記者吳淑玲／攝影
麻豆區公所「文旦採收同盟」今天舉行職前訓練。記者吳淑玲／攝影
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台灣首府大學外籍學生成為麻豆文旦採收生力軍。記者吳淑玲／攝影
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麻豆資深柚農指導採收文旦的手勢要用托的。記者吳淑玲／攝影
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文旦外籍生
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