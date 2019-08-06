中元普度拜拜也要防空汙 嘉市推「以善代金」換平安米

2019-08-06 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



進入農曆七月普度月，嘉義市政府推出一系列環境友善祭祀活動，環保局推出「以善代金」，鼓勵民眾將部分購買紙錢的費用，捐贈給弱勢團體，還憑捐贈單據，還可以換「平安米」，希望能實施空氣汙染減量，又能幫助公益。

嘉義地區因地形因素，累積外縣市的空氣汙染，空氣品質不佳，嘉義市長黃敏惠也在臉書上說，嘉義市的空氣汙染源，大多來自其他縣市，即便如此，依然致力於減少本市產生的空汙，推出了以善代金的活動。行善積德之餘也能顧及環保。

環保局建議，中元普度燃燒紙錢時，優先購買材質好的如具環保標章、台灣製的紙錢，分批摺好再投入爐內，或是響應紙錢集中燃燒，避免燃燒不完全產生大量濃煙。

環保局推廣的「以善代金換平安米」，準備ㄧ千包土地公造形平安米供民眾兌換，只要憑8月1日至8月31日至全家超商FamiPort響應單據，即可到環保局或創世基金會、家扶中心兌換；或是直接至創世基金會、家扶中心據點臨櫃響應捐款及兌換，平安米數量有限，換完為止。

環保局將在本月7日、10日、14日及21日偕同創世基金會及嘉義家扶中心，分別於大潤發嘉義店、家樂福嘉義店設置以善代金宣導服務處，方便民眾採買供品同時捐款，捐款完可兌換平安米。另「紙錢集中燒」於東、西區共設14處集中點，讓市民更方便集中。