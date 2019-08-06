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韓國瑜穿雲箭綠營地盤插旗 韓粉成立嘉義山區後援會

2019-08-06 09:11聯合報 記者魯永明╱即時報導

國民黨提名高雄市長韓國瑜參選下屆總統，韓喊出「一支穿雲箭千軍萬馬來相見」，在民進黨完全執政近18年的嘉義縣，竹崎鄉製香廠老闆陳春福以行動支持韓國瑜，在他位在台3線麻萁埔門市成立「韓國瑜總統嘉義山區後援會」，雖有顧客對他挺韓不認同，但他呼應挺韓，歡迎志同道合民眾加入挺韓行列。

58歲無黨籍陳春福沒有黨派社團奧援，自發性成立第一個挺韓後援會，穿韓粉Ｔ恤，他老家在台南市新營區，高中畢業當兵前曾參加黨外抗議行動，對政治不熱衷，去年九合一選舉沒有特定支持對象，直到韓國瑜當選高雄市長，他覺得韓要有番作為卻受民進黨牽制，才成為「韓粉」，國民黨總統初選，他獨自參與韓國瑜在台北凱道、花蓮、雲林斗六、台中與新竹造勢。

陳春福除花蓮場因為家裡有事沒參加，其餘造勢場都開車到場，深受感動，韓國瑜贏得總統初選後獲提名，陳春福在自家門市成立挺韓後援會，陳說，目前加入響應還不多，但透過後援會據點及臉書、line串連，相信陸續會有人加入，但他也坦言，公開挺韓後網路上馬上有人冷言冷語。

陳春福說，韓國瑜出現，讓他感受又重回30多年前，蔣經國總統執政時代經濟繁榮，國旗飄揚年代，他批嘉義縣民進黨長期執政，沒有發展進步，反觀高雄由韓帶領逆轉發展中，他批民進黨老是玩撕裂族群把戲，阻礙台灣向前走，期盼韓國瑜當選帶來經濟發展。

在民進黨完全執政近18年的嘉義縣，竹崎鄉製香廠老闆陳春福以行動支持韓國瑜，在他位...
在民進黨完全執政近18年的嘉義縣，竹崎鄉製香廠老闆陳春福以行動支持韓國瑜，在他位在台3線麻萁埔門市成立「韓國瑜總統嘉義山區後援會」。記者魯永明／攝影
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在民進黨完全執政近18年的嘉義縣，竹崎鄉製香廠老闆陳春福以行動支持韓國瑜，在他位...
在民進黨完全執政近18年的嘉義縣，竹崎鄉製香廠老闆陳春福以行動支持韓國瑜，在他位在台3線麻萁埔門市成立「韓國瑜總統嘉義山區後援會」。記者魯永明／攝影
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在民進黨完全執政近18年的嘉義縣，竹崎鄉製香廠老闆陳春福以行動支持韓國瑜，在他位在台3線麻萁埔門市成立「韓國瑜總統嘉義山區後援會」。記者魯永明／攝影
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韓國瑜民進黨嘉義
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