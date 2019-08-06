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軍人酒肇要丟差！鑽這漏洞 一堆人被查獲竟平安下莊

台南老戲院邀如果兒童戲團周末演出 票房告急

2019-08-06 08:48聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

「2019全成有戲」本周末三度邀請如果兒童劇團在台南今日老戲院登出，演出三場「愛漂亮的烏鴉」，但目前售票情況不理想，今日戲院期待以戲劇帶動文化發展，期待更多人進老戲院相挺，台南的藝文盡一分心力。

今日戲院-全成有戲表示，如果兒童劇團堅持透過孩子的眼睛看世界，萌生了說一個完整故事的核心理念。從2000年開始，每年獨立製作年度大戲，多方嘗試發現孩子可以接受的比成人想像的更深、更廣、更多面向，深受孩子們喜歡。

如果兒童劇團團長趙自強也說，很高興與今日戲院合作《愛漂亮的烏鴉》，第三次來到今日戲院，能夠把實體的表演、劇場的表演帶到老戲院裡面來，著實是一件令人興奮的事情。

《愛漂亮的烏鴉》是一齣很歡樂的親子互動劇，改編自知名的童話故事，故事述說著有一天森林大王舉辦鳥界最受歡迎大賽，森林裡有很聰明的像是貓頭鷹，很漂亮的像是孔雀、很愛唱歌的像是小麻雀、還有很愛助人的小烏鴉，到底是什麼樣的鳥兒會被森林大王選中呢？歡迎大朋友小朋友一起進戲院來揭曉謎底。

全成有戲這次也與大億麗緻酒店合作，邀請伊甸社會福利基金會的小朋友進場看戲，公司強調，經營之外也沒忘記關懷弱勢，盡一份企業社會責任。透過演出的內容與演員們的肢體語言，可以給孩子們更深刻的機會教育，過一個不一樣的暑假假期。

周末演出也搭配「舞樂市集」擺攤活動，安排許多有趣的攤位及小活動與觀眾互動。8月10至11日如果兒童劇團在今日戲院演出共3場次的表演。購票請洽年代售票系統、各大超商或至全美戲院售票處。演出當天也可以在今日戲院現場購票。團體購票洽（06）2295191蘇小姐。

如果兒童劇團「愛漂亮的烏鴉」，本周末第三次到今日戲院演出。圖／今日戲院提供
如果兒童劇團「愛漂亮的烏鴉」，本周末第三次到今日戲院演出。圖／今日戲院提供
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