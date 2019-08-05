城市趣味評比／嘉市店家英語力 8成Excellent

2019-08-05 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市報導



外籍老師Wes Davis扮演背包客到台灣花磚古厝，測試店家英文能力。 圖／嘉義市府提供 分享 facebook

國家發展委員會為推動「2030雙語國家政策」，舉辦「城市英語力趣味評比」，請來加拿大英語老師Wes Davis扮演背包客，在嘉義市火車站旅服中心及8處借問站進行英語採訪測試，結果有8成店家拿到「Excellent」（優秀）的評等，嘉市的觀光英語力獲得肯定。

參與實測的借問站的店家包括蕭老師火雞肉飯、台灣花磚古厝、嘉義觀止飯店、新台灣餅舖、愛木村休閒觀光工廠、新明津創意美食餐飲、蕊杜巧克力工坊、檜意森活村及嘉義火車站旅服中心。

蕊杜巧克力工坊業者黃盈傑說，當天外籍老師來時，由妻子告訴他嘉義哪裡好玩，店內巧克力的品項介紹等，大約一小時，過程愉快。

檜意森活村與嘉義大學合作，由泰國、印尼、越南等擔任園區的大使，為國際旅客提供觀光服務，當天受測者是一位印尼的學生，也向外籍老師展現流利的英語能力。

另外，平時就接待很多國際旅客的愛木村休閒觀光工廠，測試的何姓業者不但能了解外籍老師的問題，回答也有自信，馬上獲得「Excellent」評價。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬說，拚觀光是市長黃敏惠施政重點，也會持續教育訓練借問站，希望提升人員的服務技巧，促進更友善旅遊環境及城市服務品牌。