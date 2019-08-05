親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

俄簽證線上申請將我改為中國台灣 外交部要求更正

台鐵區間車疑因勾斷高壓電纜 停駛平交道警方交管

台南老舊工業區拚活化 經發局：8年來投入逾7.5億元

2019-08-05 20:20聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府力拚活化工業區，加速產業發展，市府經濟發展局表示，執行老舊工業區更新工作已達8年，截至去年底，總經費投入已逾7.5億元。

經發局指出，活化老舊工業區，是促進經濟發展的基礎，市長黃偉哲上任以來，即相當重視南市老舊工業區基盤設施完善性，加上今年受到中美貿易戰的影響，台商回台投資需求與日俱增，公共設施的改善已是刻不容緩。

經發局說，台南市政府執行老舊工業區更新工作已長達8年，截至去年底總經費投入已逾7.5億元，工業區新增520家廠商設廠、總投資額達200億元，更創造6590個就業機會，

經發局長郭阿梅表示，在中美貿易戰影響下，台商正逐漸將投資在中國的資金及供應鏈移回臺灣，重新將臺灣作為生產據點，為提供產業發展所需空間，市府除積極開發新工業區，同時針對老舊工業區進行更新，以因應短期台商回流工業用地需求。

除工業區開發及更新，市府也積極協助廠商排除投資障礙，不僅成立單一窗口提供專人專案服務，更由市長每月親自主持重大投資案件追蹤會議、跨局處整合各單位資源，以有效縮短行政流程、加速廠商建廠。

她指出，今年度持續編列3000萬元，辦理和順、灣裡、山上、總頭寮、佳里、永康、白河、保安及安平工業區等9處工業區更新改善，預計可新增16家廠商設廠及創造約200個就業機會。

台南市政府力拚活化工業區，加速產業發展，圖為保安工業區永德大排改善。圖／台南市政...
台南市政府力拚活化工業區，加速產業發展，圖為保安工業區永德大排改善。圖／台南市政府經發局提供
分享
台南市政府力拚活化工業區，加速產業發展，圖為關廟工業區大順路路面改善。圖／台南市...
台南市政府力拚活化工業區，加速產業發展，圖為關廟工業區大順路路面改善。圖／台南市政府經發局提供
分享

黃偉哲
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

偏鄉音樂饗宴 台南後壁車站星空音樂會周六登場

2019-08-05 19:03

台南社會住宅再添兩處 後續還有超精華的地段

2019-08-05 17:53

外籍師扮觀光客 嘉市8成受測店家英文能力優

2019-08-05 17:08

台南大內官田合推跨區輕旅行 補助費用明起限量預約

2019-08-05 14:02

嘉義地區空氣品質不佳 8成來自境外

2019-08-05 14:02

便民圖利如何分辨？侯寬仁返鄉嘉義縣府演講傳授法律

2019-08-05 12:54

帶女兒逛夜市 一轉身小孩跌落進80公分水溝內

2019-08-05 11:56

挑戰英派掌門陳明文 國民黨人選難覓公告辦理初選登記

2019-08-05 11:04

找尋嘉南大圳人文生活印記 官田學童惜水敬天愛人

2019-08-05 10:55

蘇治芬破參選傳言 攜手許忠富300公里苦行明志

2019-08-05 08:54

搭7樓高熱氣球「勇闖火雞城」

2019-08-04 23:22

台南巴克禮公園開放「別忘防蚊」

2019-08-04 23:18

到加油站看五分車頭 鐵道迷多了一個朝聖點

2019-08-04 19:09

台南市路霸增多 違規擺攤占8成4最多

2019-08-04 18:44

安平開台天后宮新主委盧友禮 天后宮將推動文化觀光

2019-08-04 18:38

綠營關中要地台南年底面臨大綠小綠爭搶 藍有機會奇襲

2019-08-04 17:43

雲林綠營海線換將？ 蘇治芬：黨內沒有先例

2019-08-04 17:13

重現早年海岸風光 萡子寮海上竹筏下水揚帆

2019-08-04 17:05

雲林盛傳海線立委換將 卓榮泰：沒有這麼簡單的邏輯

2019-08-04 16:32

街舞加上環保樂器 銀髮族快閃高鐵台南站

2019-08-04 16:31

跑步可排濕氣、助消化 勿超過85%最大心跳

2019-08-04 15:18

高達7公尺的熱氣球 黃敏惠升空體驗

2019-08-04 14:53

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

紙風車：出錢又被糟踏取消台中演出 中市府：誤會一場

2019-08-05 16:06

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

2019-08-04 21:43

王浩宇搬汐止取代黃國昌？網友：哇！中壢人解脫了

2019-08-05 11:06

紙風車不想被中市府糟蹋 取消周末兩場演出

2019-08-05 14:58

紙風車拒「糟塌侮辱」 中市府：11月付費邀演怎有偏見

2019-08-05 17:13

埔里大規模停水減供1個月 9里800戶得儲水備戰

2019-08-05 14:26

台中陳妍希警局實習寫日誌 直擊情侶吵架滿地血好緊張

2019-08-05 12:28

汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷

2019-08-05 06:59

蘇治芬破參選傳言 攜手許忠富300公里苦行明志

2019-08-05 08:54

台中警花80萬用這台「靜城」 4天開347單入帳55萬

2019-08-05 11:12

後龍車站時鐘故障半年 他的日本友人說若在日本很丟臉

2019-08-05 14:02

黃國昌才喊受不了 王浩宇居住地改成「現居汐止區」

2019-08-05 11:31

民進黨推小綠陳柏惟挑戰台中顔家 林佳龍輔選

2019-08-05 09:17

柯文哲艷陽逛大溪老街嘗冰品滷豆干 離開後雷雨來

2019-08-04 22:23

陳柏惟拚第2選區立委要當消波塊 顏寬恒：感謝認同

2019-08-05 12:51

陳柏惟戰台中顏家 綠營：高雄人轉身選立委「是怎樣」

2019-08-05 12:31

挑戰英派掌門陳明文 國民黨人選難覓公告辦理初選登記

2019-08-05 11:04

衛福部桃園醫院新屋分院長交接 王偉傑卸任前建樹多

2019-08-05 14:04

被批政治變色龍 李永萍反嗆：台聯主席最沒資格罵

2019-08-05 14:57

大湳水上樂園將動工 泳池結束營業民眾嘆時代的眼淚

2019-08-05 16:28

新竹車站翻新公廁 女廁不再大排長龍

2019-08-05 12:31

馬崗漁村「欠缺獨特性」 不登錄聚落建築群

2019-08-05 11:07

5星級哺集乳室媽媽驚艷：「我會再回來」

2019-08-05 14:58

交通大執法 大甲警方即日起加強火車站前違停取締

2019-08-05 11:34

揚言「演出跳過台中」 綠委：募款找場地讓紙風車來

2019-08-05 17:38

極東漁村馬崗石頭厝不登錄建築群 居民：很失望

2019-08-05 12:07

急了！山地立委屏東缺席 部落族人掛布條勸進她

2019-08-05 15:12

外籍師扮觀光客 嘉市8成受測店家英文能力優

2019-08-05 17:08

北市遊客銳減 去年觀光短收540億

2019-08-05 00:22

急買紅毛丹原來是為了她 高樹紅毛丹有愛情故事

2019-08-05 16:44

大稻埕絢爛煙火結束後 綠議員批：操場草皮損壞嚴重

2019-08-05 16:14

影／鬼門開也免驚！潮州警分局有座廟 神明輪坐值班台

2019-08-05 10:13

大甲火車站前自行車違停多 警：全省共同問題

2019-08-05 09:20

民進黨發出輔選令 唯一支持基進黨陳柏惟

2019-08-05 13:41

便民圖利如何分辨？侯寬仁返鄉嘉義縣府演講傳授法律

2019-08-05 12:54

合歡山通過國際暗空公園 蚊子派出所變身最高天文台

2019-08-05 18:55

育兒津貼申請區公所大排長龍 家長怨為何要排隊重申請

2019-08-05 16:31

沙鹿向上路今連兩起混凝土車事故 市警局將加強執法

2019-08-05 19:48

教部列冷氣為教室設備 藍議員要柯文哲別再推給家長裝

2019-08-05 09:06

久聯化工擴廠今環評 居民、議員齊聚門口抗議汙水溢流

2019-08-05 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top