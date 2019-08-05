台南老舊工業區拚活化 經發局：8年來投入逾7.5億元

2019-08-05 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府力拚活化工業區，加速產業發展，市府經濟發展局表示，執行老舊工業區更新工作已達8年，截至去年底，總經費投入已逾7.5億元。

經發局指出，活化老舊工業區，是促進經濟發展的基礎，市長黃偉哲上任以來，即相當重視南市老舊工業區基盤設施完善性，加上今年受到中美貿易戰的影響，台商回台投資需求與日俱增，公共設施的改善已是刻不容緩。

經發局說，台南市政府執行老舊工業區更新工作已長達8年，截至去年底總經費投入已逾7.5億元，工業區新增520家廠商設廠、總投資額達200億元，更創造6590個就業機會，

經發局長郭阿梅表示，在中美貿易戰影響下，台商正逐漸將投資在中國的資金及供應鏈移回臺灣，重新將臺灣作為生產據點，為提供產業發展所需空間，市府除積極開發新工業區，同時針對老舊工業區進行更新，以因應短期台商回流工業用地需求。

除工業區開發及更新，市府也積極協助廠商排除投資障礙，不僅成立單一窗口提供專人專案服務，更由市長每月親自主持重大投資案件追蹤會議、跨局處整合各單位資源，以有效縮短行政流程、加速廠商建廠。