偏鄉音樂饗宴 台南後壁車站星空音樂會周六登場
「2019後壁車站星空音樂會」將於本月10日在後壁火車站前登場，現場不但有集合各式作坊的文創市集、為流浪犬貓募集資源的公益義賣會，所得將捐給北台南家扶中心及華山基金會，邀請各界一起參與。
台南市議員沈家鳳等人今召開記者會，沈表示，活動由一群熱愛表演的快樂音樂人所發起，結合市議員沈家鳳服務處、後壁區公所、南瀛婦女成長協會、家扶中心、華山基金會、安溪五十年代咖啡屋、億翔燈光音響、南部流浪犬貓協會、大巍建設及新營同心會等一起攜手做公益。
10日下午3點將於後壁火車站前廣場熱鬧登場，現場不但有集合各式作坊的文創市集、為流浪犬貓募集資源的公益義賣會、好吃好玩的傳統味攤販、新營卿之森的義剪及市府聯合消防局、衛生局、警察局與動保處的各項宣導，更將邀請許多在地的樂團、歌手與表演團體進行義演。
活動共同發起人宥騰樂團負責人李睿憲說，每年他都會結合大新營區周遭的樂團及表演團體在後壁車站舉辦音樂會回饋地方，另方面則是想透過舉辦活動讓地方熱鬧起來，後壁地區位在溪北，平常少有音樂活動，因此結合一群熱愛表演的音樂人，讓大家不需要跑到新營，也能欣賞到高水準的音樂演出。
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