偏鄉音樂饗宴 台南後壁車站星空音樂會周六登場

2019-08-05 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



「2019後壁車站星空音樂會」將於本月10日在後壁火車站前登場，現場不但有集合各式作坊的文創市集、為流浪犬貓募集資源的公益義賣會，所得將捐給北台南家扶中心及華山基金會，邀請各界一起參與。

台南市議員沈家鳳等人今召開記者會，沈表示，活動由一群熱愛表演的快樂音樂人所發起，結合市議員沈家鳳服務處、後壁區公所、南瀛婦女成長協會、家扶中心、華山基金會、安溪五十年代咖啡屋、億翔燈光音響、南部流浪犬貓協會、大巍建設及新營同心會等一起攜手做公益。

10日下午3點將於後壁火車站前廣場熱鬧登場，現場不但有集合各式作坊的文創市集、為流浪犬貓募集資源的公益義賣會、好吃好玩的傳統味攤販、新營卿之森的義剪及市府聯合消防局、衛生局、警察局與動保處的各項宣導，更將邀請許多在地的樂團、歌手與表演團體進行義演。