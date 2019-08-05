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外籍師扮觀光客 嘉市8成受測店家英文能力優

2019-08-05 17:08聯合報 記者李承穎╱即時報導

國家發展委員會為推動「2030雙語國家政策」，舉辦「城市英語力趣味評比」活動，請來外籍老師Wes Davis扮演背包客，在嘉義市火車站旅服中心及8處借問站進行英語採訪測試，店家無不使出渾身解數，有8成店家拿到「Excellent」（優秀）的評等，嘉市的觀光英語力獲得肯定，市長黃敏惠也表示非常欣慰。

嘉義市參與觀光英語實測的借問站店家包括蕭老師火雞肉飯、台灣花磚古厝、嘉義觀止飯店、新台灣餅舖、愛木村休閒觀光工廠、新明津創意美食餐飲、蕊杜巧克力工坊、檜意森活村及火車站旅服中心。

蕊杜巧克力工坊業者黃盈傑說，要報名借問站至少要有基本外語能力、廁所和飲水裝置，才能方便國外旅客，當天外籍老師來時，由妻子告訴他嘉義哪裡好玩，店內巧克力的品項介紹等，大約一小時，過程很愉快。

檜意森活村為了因應越來越多國際旅客的到訪，與嘉義大學合作，由泰國、印尼、越南等擔任園區的大使，為國際旅客提供觀光服務，當天受測者是一位印尼的學生，也向外籍老師展現流利的英語能力

另外，平時就接待很多自由行旅客的愛木村休閒觀光工廠，測試的何姓業者不但能了解外籍老師的問題，回答起來也顯得相當有自信，馬上獲得「Excellent」評價。

嘉義市觀光新聞處處長張婉芬表示，這次借問站獲得好成績的肯定，可見嘉義市的第一線觀光旅遊服務非常友善，各站點服務人員除了能讓旅客了解各式的旅遊資訊外，同時也具備了溝通的語言能力，協助國際旅客解決各項疑難雜症。

張說，拼觀光是市長黃敏惠施政重點之一，市府也會持續針對設置的借問站辦理教育訓練，希望藉由訓練提升相關人員的服務技巧，為每一位到來的遊客，感受在地的熱情與文化，促進更友善旅遊環境及城市服務品牌。

外籍老師Wes Davis扮演背包客到台灣花磚古厝，測試店家英文能力。圖／嘉義市...
外籍老師Wes Davis扮演背包客到台灣花磚古厝，測試店家英文能力。圖／嘉義市府提供
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外籍老師Wes Davis扮演背包客到蕊杜巧克力工坊，測試店家英文能力。圖／嘉義...
外籍老師Wes Davis扮演背包客到蕊杜巧克力工坊，測試店家英文能力。圖／嘉義市府提供
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外籍老師Wes Davis扮演背包客到嘉義火車站，測試店家英文能力。圖／嘉義市府...
外籍老師Wes Davis扮演背包客到嘉義火車站，測試店家英文能力。圖／嘉義市府提供
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嘉義英語能力
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