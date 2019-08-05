親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

華山分屍案一審宣判！陳伯謙性侵殺人棄屍被判死刑

嘉義地區空氣品質不佳 8成來自境外

2019-08-05 14:02聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義地區空氣品質不佳，嘉義市環保局長蕭令宜說，嘉義地區沒有大型污染源，但秋冬時，東北季風會將其他縣市的工業污染源吹下來，又位於中央山脈的背風面，因此會累積空氣污染物，經過分析，嘉義市境外污染源高達81.5％，只有18.5％是境內自己產生，境內污染源又以移動污染源的37.7％最高，因此加強管制移動汙染源。

懸浮微粒對國人健康危害，超過一般人想像，環保署與國衛院完成「懸浮微粒對民眾健康影響之研究」發現，不管是大氣、住家室內外環境或是個人的PM2.5暴露，都以嘉義地區濃度最高。

蕭令宜說，嘉市成立清淨空氣推動委員會，33項策略讓市民呼吸到的空氣更乾淨，比如說，淘汰老舊的二行程機車，可以補助一般戶換購電動機車，最高補助三萬元，，並協助嘉義市上百輛校車，完成柴油車排氣檢驗合格，取得柴油車「自主管理標章」，

嘉義市也在大型車輛較多的先期轉運中心和遊客較多蘭潭風景區，成立兩處空氣品質維護示範區，只要沒有排氣檢驗的車輛進入這兩區，架設的監控系統就會自動偵測，並通知車主改善。

今年也供民眾檢測室內空氣品質的「健康檢查」，民眾申請後就會派員教導如何改善室空氣品質的檢測，比如說，種植淨化空氣的植物，或建議使用空氣清淨機。也推動綠色寺廟，減少集中焚燒金紙、焚香支數，嘉市全部的寺廟都已加入，響應減少空氣污染。

嘉義縣環保局長張根穆指出，嘉義縣2015年開始成立跨局處空污減量推動小組，經過多年努力，二行程機車和柴油車汰換輛數，分別超越環保署要求標準，並獲全國第3名佳績，今年1至5月空氣品質不良天數，相較2014年大幅改善超過五成，PM2.5也減少三成，空氣品質已是6年來最佳。

張根穆說，未來將強化有害空氣污染物管制、淘汰高污染汽、柴油及機車和提升機車定檢率，持續取締燃燒農業廢棄物，並推廣工廠進行溫室氣體減量自主管理等各項措施，打造潔淨空氣品質與生活環境。

張根穆表示，依照環保署空品分區，雲嘉嘉南屬於同一區，但是今年上半年之前的PM 2.5監測數據，嘉義縣並不是在雲嘉嘉南的前段班，加上這次調查，沒有看到完整的監測數據，以及監測區域、方法， 讓他有點質疑數據是否指涉嘉義縣。

嘉義市在大型車輛較多的先期轉運中心，成立空氣品質維護示範區。圖／本報資料照片
嘉義市在大型車輛較多的先期轉運中心，成立空氣品質維護示範區。圖／本報資料照片
分享

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

台南大內官田合推跨區輕旅行 補助費用明起限量預約

2019-08-05 14:02

便民圖利如何分辨？侯寬仁返鄉嘉義縣府演講傳授法律

2019-08-05 12:54

帶女兒逛夜市 一轉身小孩跌落進80公分水溝內

2019-08-05 11:56

挑戰英派掌門陳明文 國民黨人選難覓公告辦理初選登記

2019-08-05 11:04

找尋嘉南大圳人文生活印記 官田學童惜水敬天愛人

2019-08-05 10:55

蘇治芬破參選傳言 攜手許忠富300公里苦行明志

2019-08-05 08:54

搭7樓高熱氣球「勇闖火雞城」

2019-08-04 23:22

台南巴克禮公園開放「別忘防蚊」

2019-08-04 23:18

到加油站看五分車頭 鐵道迷多了一個朝聖點

2019-08-04 19:09

台南市路霸增多 違規擺攤占8成4最多

2019-08-04 18:44

安平開台天后宮新主委盧友禮 天后宮將推動文化觀光

2019-08-04 18:38

綠營關中要地台南年底面臨大綠小綠爭搶 藍有機會奇襲

2019-08-04 17:43

雲林綠營海線換將？ 蘇治芬：黨內沒有先例

2019-08-04 17:13

重現早年海岸風光 萡子寮海上竹筏下水揚帆

2019-08-04 17:05

雲林盛傳海線立委換將 卓榮泰：沒有這麼簡單的邏輯

2019-08-04 16:32

街舞加上環保樂器 銀髮族快閃高鐵台南站

2019-08-04 16:31

跑步可排濕氣、助消化 勿超過85%最大心跳

2019-08-04 15:18

高達7公尺的熱氣球 黃敏惠升空體驗

2019-08-04 14:53

影／日本飛驒市職人到嘉義新港 指導布藝、木匠工藝

2019-08-04 14:46

台南大內酪梨盛產品質佳 50顆酪梨沙拉超吸睛

2019-08-04 12:10

賴惠員「店長體驗」 推廣六甲百年麵茶冰

2019-08-04 11:52

台南巴克禮公園明開放 衛生局提醒民眾：仍應防蚊

2019-08-04 10:30

北港新住民機車考照輔導班成效亮眼 考取率高達64％

2019-08-04 09:36

水深及胸他背阿嬤手抱孫離災區 資深義消獲選好人好事

2019-08-04 09:00

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

2019-08-04 21:43

王浩宇搬汐止取代黃國昌？網友：哇！中壢人解脫了

2019-08-05 11:06

汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷

2019-08-05 06:59

台南市路霸增多 違規擺攤占8成4最多

2019-08-04 18:44

陪柯文哲逛三峽老街 李嘉進：人氣勝過蔡英文和韓國瑜

2019-08-04 19:02

台中陳妍希警局實習寫日誌 直擊情侶吵架滿地血好緊張

2019-08-05 12:28

北市高溫橙燈警報近38度 今天出動灑水車降溫

2019-08-04 15:24

蘇治芬破參選傳言 攜手許忠富300公里苦行明志

2019-08-05 08:54

極品美腿再現！ 美人腿公主選拔睽違2年將復辦

2019-08-04 19:08

花蓮七星潭不能玩水 海巡岸巡隊宣導防溺水

2019-08-04 20:16

雲林綠營海線換將？ 蘇治芬：黨內沒有先例

2019-08-04 17:13

從2顆造型球起家 台東熱氣球連辦9年已成品牌

2019-08-04 19:09

黃國昌才喊受不了 王浩宇居住地改成「現居汐止區」

2019-08-05 11:31

討海爸爸獲選模範父親 廿多名家人搭船出席表揚會

2019-08-04 16:42

知名自助餐竄鼠嚇壞客人 高市衛生局：查獲數項缺失

2019-08-04 16:11

黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40

民進黨推小綠陳柏惟挑戰台中顔家 林佳龍輔選

2019-08-05 09:17

柯文哲艷陽逛大溪老街嘗冰品滷豆干 離開後雷雨來

2019-08-04 22:23

配合夏季日落 高美濕地309公車延後收班

2019-08-04 17:45

5.5億打造竹圍觀光漁港 鄭文燦：最大天幕廣場儘快完工

2019-08-04 18:38

陳柏惟戰台中顏家 綠營：高雄人轉身選立委「是怎樣」

2019-08-05 12:31

挑戰英派掌門陳明文 國民黨人選難覓公告辦理初選登記

2019-08-05 11:04

台中警花80萬用這台「靜城」 4天開347單入帳55萬

2019-08-05 11:12

陳柏惟拚第2選區立委要當消波塊 顏寬恒：感謝認同

2019-08-05 12:51

長壽鄉沒有醫師藥師常駐 鄉民嘆：自求多福

2019-08-04 18:34

跑步可排濕氣、助消化 勿超過85%最大心跳

2019-08-04 15:18

新竹車站翻新公廁 女廁不再大排長龍

2019-08-05 12:31

馬崗漁村「欠缺獨特性」 不登錄聚落建築群

2019-08-05 11:07

基隆所屬金山溫泉地解禁 除草整地不為招商為此事

2019-08-04 16:34

訪三峽老街 柯文哲：國內旅遊靠自己不怕動不動就封鎖

2019-08-04 17:46

雲林盛傳海線立委換將 卓榮泰：沒有這麼簡單的邏輯

2019-08-04 16:32

後龍車站時鐘故障半年 他的日本友人說若在日本很丟臉

2019-08-05 14:02

綠營關中要地台南年底面臨大綠小綠爭搶 藍有機會奇襲

2019-08-04 17:43

大甲火車站前自行車違停多 警：全省共同問題

2019-08-05 09:20

到加油站看五分車頭 鐵道迷多了一個朝聖點

2019-08-04 19:09

北市遊客銳減 去年觀光短收540億

2019-08-05 00:22

極東漁村馬崗石頭厝不登錄建築群 居民：很失望

2019-08-05 12:07

柯文哲：北市22萬學生9月推無現金交易

2019-08-04 15:38

為孩子放棄軍中升遷父代母職20年 97歲獲選模範父親

2019-08-04 18:37

交通大執法 大甲警方即日起加強火車站前違停取締

2019-08-05 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top