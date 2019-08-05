嘉義地區空氣品質不佳 8成來自境外

2019-08-05 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義地區空氣品質不佳，嘉義市環保局長蕭令宜說，嘉義地區沒有大型污染源，但秋冬時，東北季風會將其他縣市的工業污染源吹下來，又位於中央山脈的背風面，因此會累積空氣污染物，經過分析，嘉義市境外污染源高達81.5％，只有18.5％是境內自己產生，境內污染源又以移動污染源的37.7％最高，因此加強管制移動汙染源。

懸浮微粒對國人健康危害，超過一般人想像，環保署與國衛院完成「懸浮微粒對民眾健康影響之研究」發現，不管是大氣、住家室內外環境或是個人的PM2.5暴露，都以嘉義地區濃度最高。

蕭令宜說，嘉市成立清淨空氣推動委員會，33項策略讓市民呼吸到的空氣更乾淨，比如說，淘汰老舊的二行程機車，可以補助一般戶換購電動機車，最高補助三萬元，，並協助嘉義市上百輛校車，完成柴油車排氣檢驗合格，取得柴油車「自主管理標章」，

嘉義市也在大型車輛較多的先期轉運中心和遊客較多蘭潭風景區，成立兩處空氣品質維護示範區，只要沒有排氣檢驗的車輛進入這兩區，架設的監控系統就會自動偵測，並通知車主改善。

今年也供民眾檢測室內空氣品質的「健康檢查」，民眾申請後就會派員教導如何改善室空氣品質的檢測，比如說，種植淨化空氣的植物，或建議使用空氣清淨機。也推動綠色寺廟，減少集中焚燒金紙、焚香支數，嘉市全部的寺廟都已加入，響應減少空氣污染。

嘉義縣環保局長張根穆指出，嘉義縣2015年開始成立跨局處空污減量推動小組，經過多年努力，二行程機車和柴油車汰換輛數，分別超越環保署要求標準，並獲全國第3名佳績，今年1至5月空氣品質不良天數，相較2014年大幅改善超過五成，PM2.5也減少三成，空氣品質已是6年來最佳。

張根穆說，未來將強化有害空氣污染物管制、淘汰高污染汽、柴油及機車和提升機車定檢率，持續取締燃燒農業廢棄物，並推廣工廠進行溫室氣體減量自主管理等各項措施，打造潔淨空氣品質與生活環境。