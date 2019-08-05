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台南大內官田合推跨區輕旅行 補助費用明起限量預約

2019-08-05 14:02聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市大內、官田兩區公所合作今天推出少見的跨區輕旅行「惡龍尋烏金寶藏」活動，連辦兩次，歡迎外地民眾來體驗特別的「月世界巨龍」景觀與去異味菱角炭文創、大內二溪的獨特風味桂花釀，區公所還為參加民眾A好康，爭取到上級補助只須繳交象徵性費用，明天開放報名。

主辦單位表示，大內區與官田區毗鄰，遊程規劃走訪兩區特色景點。大內區因曾文溪流域經過，兩旁白堊山景形成特殊私房秘境，二溪月世界疊彩山的蒼茫景致，好像蜿蜒於地表的一條巨龍，串聯龍貓公車站彩繪村打卡景點、二溪國小自製桂花釀體驗、曲溪自然教室黃梔染布DIY等，結合導覽、DIY體驗及在地美食品嘗。官田區則有菱炭生活工廠製作菱殼炭水耕盆栽、菱殼炭吸附包，寓教於樂，將環境永續的概念藉輕旅行傳遞給遊客。

兩次活動在8月25日、及9月28日舉行，第一梯次每人190元（含保險活動成本1150元)，第二梯次每人320元(成本費1300元)，每梯次限額40名，6日上午9點起開放網路報名，周一至周五上午9點至12點、下午1點至5點報名專線06-5761001，詳細遊程資訊可上大內區公所官田區公所網頁查詢。

市長黃偉哲表示，台南海邊有西港、七股、佳里連成旅遊帶；山區有官田、大內連成旅遊帶，兩邊物產互補，例如大內的酪梨籽麵、官田的菱角，還有大內二溪的桂花釀，這些東西可以搭配成套，吃酪梨籽麵配菱角，再以桂花釀做甜點，非常有特色。推動跨區產業合作以及旅遊合作，推薦給國內外民眾，是市府積極努力的目標。

大內酪梨、官田菱角搭配山區輕旅行，跨區合推在地觀光。記者周宗禎/攝影
大內酪梨、官田菱角搭配山區輕旅行，跨區合推在地觀光。記者周宗禎/攝影
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大內酪梨、官田菱角搭配山區輕旅行，跨區合推在地觀光。記者周宗禎/攝影
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