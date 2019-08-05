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便民圖利如何分辨？侯寬仁返鄉嘉義縣府演講傳授法律

2019-08-05 12:54聯合報 記者魯永明╱即時報導

「是便民？還是圖利？」公務員處理行政事務或民眾陳情案件，常面臨便民或圖利關卡，甚至猶豫不前，嘉義縣政府上午邀請法務部廉政署副署長侯寬仁返鄉，針對「圖利與便民」專題演講，提升公務員對「圖利」及「便民」的區辨能力，發揮勇於任事精神。

六腳鄉出身侯寬仁擔任台灣高檢署檢察官，偵辦前總統馬英九特別費案，起訴馬，在職業生涯「苦守寒窯」10年，法務部去年9月派任侯為廉政署副署長，侯2007年進入特偵組前身高檢署「查緝黑金行動中心」辦案，起訴馬英九，他還因查辦「太極門案」、「周人蔘電玩弊案」與另2位檢察官名列「全國三大名檢察官」，尤其，起訴馬案爭議不斷，讓候有全國知名度。

侯寬仁以幽默風趣、輕鬆學習的方式，藉意見分享與經驗分享，讓大家對「圖利」與「便民」有正確、充足的認識，在相關法令規定範圍內，作出妥適的決策，避免逾越或濫用裁量權，希望公務員都能依法行政，勇於任事，提升公部門為民服務品質，為民眾與國家盡心力。

他強調，在合法範圍內的職務行使，就是便民，若逾越法律範圍或是明知故犯，即使只有1塊錢，也是不法圖利自己或他人。縣長翁章梁說，圖利和便民界限很模糊，只要區分開來，公務員才有信心在法律賦予的基礎上，敢做事，這是依法行政與運作非常重要的邏輯。

翁表示，他就任縣長跟同仁約法三章，第一條就是「堅持清廉不貪汙」，再來是「堅守工作本份」和「堅持團結嘉義轉型一定成功」，他自己也必須嚴格遵守，如果同仁都能遵守這三大原則，行政運作這部機器就不致於有太大的問題。翁章梁與傑出鄉親侯寬仁相見歡，交談愉快。

嘉義縣長翁章梁（右）與傑出鄉親侯寬仁（左）相見歡，交談愉快。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁（右）與傑出鄉親侯寬仁（左）相見歡，交談愉快。圖／縣府提供
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嘉義縣政府上午邀請法務部廉政署副署長侯寬仁返鄉，針對「圖利與便民」專題演講。圖／...
嘉義縣政府上午邀請法務部廉政署副署長侯寬仁返鄉，針對「圖利與便民」專題演講。圖／縣府提供
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