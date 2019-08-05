帶女兒逛夜市 一轉身小孩跌落進80公分水溝內

2019-08-05 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林一位郭姓媽媽昨晚帶著女兒，到西螺鎮逛完東南夜市，正當她要拿鑰匙開車，一個轉眼回頭發現小朋友，跌進一旁近80公分的水溝，讓她直呼嚇死人，將此經歷發布網上，要大家留意，並呼籲相關單位該注意，引發網友熱議。

郭媽媽PO文說，「西螺的路旁水溝都沒在蓋水溝的嗎？！！晚上帶小孩去夜市，車子停在廷平路471號旁，回來時停步在車前拿鑰匙，小孩沒看見水溝就整個人跌進裡面的，小孩就在我身邊而已，我轉眼沒看見小孩真的嚇死我了！！」

她表示，有關單位真的要注意，沒預算做水溝蓋也放個三角錐，沒三角錐也找個報廢輪胎來放，夜晚沒燈光會掉進去的就只有小孩。

此文一出引發熱議，許多網友紛紛留言，「支持妳申請國賠，重點小妹妹不要緊吧！」、「妹妹有怎樣嗎？天啊，當下心臟一定快跳出來。政府也太扯了吧！」、「政府機關做事做一半的嗎？！包工程的人員也太誇張了」等語。

據了解小妹妹目前無大礙，僅受到輕傷，記者今天也到現場實際測量，水溝約有76公分深。附近居民說，他住在這裡20多年，整條延平路水溝一直以來都沒有加蓋，夜間視線不良真的蠻常有意外，就曾有車輛不小心卡在水溝。