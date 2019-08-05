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找尋嘉南大圳人文生活印記 官田學童惜水敬天愛人

2019-08-05 10:55聯合報 記者謝進盛╱即時報導

「啥是『掌水工』？ ...」台南市官田、渡拔、嘉南國小成立水圳教育聯盟，暑假迄今學童們走訪鄰近水圳，輔以書本解說，重新認識大圳與土地緊密關係，更體驗惜水敬天愛人意涵，上了寶貴一課。

嘉南大圳附近官田、渡拔、嘉南3所國小，成立水圳教育聯盟，共同關心水圳的人文發展、歷史變遷和科學應用，今年度計畫為「烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫」，由官田國小承辦，希望透過水圳夏日課程，將學童與在地人文生活拉近距離。

課程規劃老師張淑賢表示，官田區水圳埤塘居南市之冠，水路就在住家或學校附近，但是學童每日上下學孰不知其為嘉南大圳支流，也不知道如何關心水圳議題。

她於是將課程分為五大主題：水圳、埤塘、掌水工、廟宇、菱農。從基本認知延伸至思考其重要性與試著找出改善關鍵點，走出教室實地踏查與採訪關鍵人物，最後完成「惜水敬地愛人：尋找水圳人文生活印記」GIS地圖，透過地圖呈現所關心的議題與家鄉的故事。

參加的學童對於上述五大議題內容皆深感興趣，官小五年級楊惇雅說，如「掌水工」等許多名詞，還是第一次聽到，回家與父母分享上課內容，才知道原來村裡廟宇的主委也是掌水工，工作非常辛苦有時需冒著生命危險完成任務。

官田國小校長王全興說，水圳教育聯盟暑假在官田國小舉辦「惜水敬地愛人，尋找水圳人文生活印記工作坊」，課程架構有GIS地圖設計、小記者出任務、思考水與人的關係。

藉由課程設計引導學生走出教室與翻轉舊思維，課程核心為看見前人創舉及如何讓看天田變福田，後人蒙受恩澤享有便利的水資源不應被視為理所當然，從思辨中感恩前人努力，期待學童對於未來有更多的想像與付出行動。

台南市官田、渡拔、嘉南國小成立水圳教育聯盟，學習建構GIS地圖設計，重新認識大圳...
台南市官田、渡拔、嘉南國小成立水圳教育聯盟，學習建構GIS地圖設計，重新認識大圳與土地緊密關係。記者謝進盛/攝影
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台南市官田、渡拔、嘉南國小成立水圳教育聯盟，暑假迄今學童們走訪鄰近水圳，重新認識...
台南市官田、渡拔、嘉南國小成立水圳教育聯盟，暑假迄今學童們走訪鄰近水圳，重新認識大圳與土地緊密關係。記者謝進盛/攝影
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台南市官田、渡拔、嘉南國小成立水圳教育聯盟，學習建構GIS地圖設計，重新認識大圳...
台南市官田、渡拔、嘉南國小成立水圳教育聯盟，學習建構GIS地圖設計，重新認識大圳與土地緊密關係。記者謝進盛/攝影
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台南市官田、渡拔、嘉南國小成立水圳教育聯盟，學習建構GIS地圖設計，重新認識大圳與土地緊密關係。記者謝進盛/攝影
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