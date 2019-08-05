蘇治芬破參選傳言 攜手許忠富300公里苦行明志

2019-08-05 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



蘇治芬（右一）將偕同許忠富（右二）明天將以苦行方式10天步行300公里，自我反省、檢討，深入地方與民對話。記者蔡維斌／翻攝 分享 facebook 民進黨立委選舉因國民黨將推出張派掌門人張榮味女兒張嘉郡上陣，使得蘇治芬接棒人的許忠富面臨強大挑戰，因而最近風傳綠營將陣前換將，改由蘇治芬親自出馬，加上昨天民進黨主席卓榮泰親赴雲林了解選情，使得蘇治芬上場傳聞甚囂塵上，但蘇治芬今早發布將偕同許忠富「300公里苦行明志」的大行動，讓傳聞不攻自破。

蘇治芬從去年對外宣布將由麥寮鄉前鄉長許忠富接棒參選2020立委，兩人隨即展開一連串的拜會走訪，鞏固綠營海線票源，不過有段時間，蘇、許兩人同行同框的次數減少，加上國民黨張嘉郡和林文瑞由誰出馬，尚沒決定，且蘇的支持者也有促請蘇再出馬的呼聲，使得雲林政壇，開始傳出可能改由蘇治芬親自參選。

尤其最近蘇治芬又在電台開闢「想想雲林」的廣播節目，且每天選擇談論和民眾權益息息相關的雲林縣政和中央政策議題，使得蘇治芬參選的呼聲愈來愈高，使得蘇治芬的動向，一直成為藍營關注的焦點。

尤其昨天民進黨主席卓榮泰親赴雲林了解選情，只見到蘇治芬一路相陪，部分藍營政壇人士更篤定可能將由蘇治芬出馬和張嘉郡交手。

但今天清晨蘇治芬親自手稿在各鄉鎮的Line群組發出「300公里苦行」的訊息，表明將偕同許忠富，以日行30公里的苦行方式，10天走完沿海11鄉鎮。此訊息讓蘇治芬的支持者大感吃驚，也讓最近改由蘇治芬參選的傳聞不攻自破。

蘇治芬說，政治是一件嚴肅的代誌，就如苦行一般。這是她一貫的信念，也堅持著這樣信念回到故鄉走了近20年。

她說，從明天起，她和許忠富將以「斗笠苦行300里」，自我檢討、自我檢驗和自我挑戰， 以日行30公里，10天的時間深入11個鄉鎮；希望踩在土地上的力氣能給自己沉澱的能量，進而思考時代的責任和生活的意義。

蘇治芬強調，目前混沌的政治狀態，若沒了真誠，自己也會感到迷惘。我們必須自我檢討如何與社會對話，也必須自我檢驗要為下一代建構什麼樣的生活情境，更必須挑戰政治是件嚴肅的事，不容輕蔑它的嚴肅性。所以她決定透過自我反省、自我檢驗、自我挑戰與社會對話。

蘇治芬歡迎支持者一起同行，她說，300里的斗笠苦行一路上將有「你是咱的寶貝」的美妙歌曲陪伴大家，心向著下一代，走起來心情會更輕鬆。

這項300公里苦行行動，將於明天清晨7時，從蘇治芬故鄉的北港牛稠腳五福宮出發，預計10天走遍沿海11鄉鎮，日行30公里，全程三百公里，最後一天回到北港朝天宮母聖殿參拜。