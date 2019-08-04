寶寶對副食品大皺眉 醫師：媽媽要掌握4大原則別氣餒

2019-08-04 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



家中的寶寶該吃副食品了，但是卻對媽媽添加的食物大皺眉、還露出嫌惡的表情，讓媽媽好受挫，小兒科醫師表示，可以掌握4大原則─4個月開始、用湯匙練習、什麼都加、別心急，寶寶一定能健康長大。

新手媽媽帶著6個月大的寶寶到小兒科門診大吐苦水，表示最近開始幫寶寶準備副食品，但發現寶寶對副食品的接受度低，還會露出皺眉、嫌惡的表情，有時還會將食物吐出。後來用朋友介紹的市售嬰兒專用米精，加入奶瓶內與奶一起食用，但是加了米精的奶變得濃稠，偶而會發生嗆咳的狀況，媽媽問醫師「是不是要等孩子再大一點再餵副食品比較好？」

成大醫院小兒部新生兒科醫師陳妍如指出，寶寶最佳添加副食品的時間點是4-6個月之間，小於4個月會有消化不良或增加過敏和長大肥胖的機會，而延遲接觸副食品，反而會增加過敏的機會，也有可能造成營養的缺乏，影響生長發育。

陳妍如表示，4-6個月提供副食品有2個主要目標：提供奶類的不足的營養，還有開始讓寶寶練習「咀嚼」跟「吞嚥」，替未來的營養鋪路。所以開始給寶寶吃副食品時，應該要準備糊狀的食物，用湯匙耐心餵食，而非將米精加入奶瓶中食用，這樣就喪失了副食品要練習咀嚼和吞嚥的機會。此外，添加米精的奶濃稠度高或是沒有完全融化，更容易造成寶寶有嗆到的可能性，既沒有達成目的還增加了危險性。

而對寶寶來說，嘗試副食品是新奇的事物，如有露出嫌惡或是不耐的表情，大多是因為寶寶還不適應新食物的口感或是氣味，及餵食方式的不同，或是情緒上的影響，媽媽不要放棄或是受挫，要持續下去讓寶寶習慣新的事物，並能因此獲得均衡的飲食。

陳妍如說，寶寶的副食品在種類上並沒有特定的順序，但在1歲以前應避免提供蜂蜜和圓硬的食品，因為蜂蜜有肉毒桿菌中毒的風險，而花生、果凍等堅硬的小而圓食物有可能造成寶寶噎到；其他食物種類並沒有限制，且應該多方面、多種類讓寶寶嘗試各式各樣不同的食物，以增加熱量和營養素的攝取。