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綠營關中要地台南年底面臨大綠小綠爭搶 藍有機會奇襲

2019-08-04 17:43聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

總統選情混沌不明，也牽動到立委選舉，台南市立委多年來都是民進黨全包，但今年小綠組黨聲不斷，而且紛紛看好台南的深綠選民結構，有意在台南推出參選人，也使得民進黨參選人的選情相對告急。

台南市長黃偉哲與民進黨黨部主委黃先柱今天一起召開「民進黨台南市37區區主任選戰會議」，包括黨部各區區主任，現任立委郭國文、黨提名的立委參選人賴惠員、林宜謹也都到場，黃偉哲並帶領大家高呼「總統勝選 立委全壘打」，為選戰鳴槍起跑。

據悉，台南市相較其他縣市民進黨部提前鳴槍起跑，主要是明年的選情到目前為止，只有現任的王定宇、陳亭妃與林俊憲相對穩定，其他3區都還要努力，一旦有大綠小綠爭搶，可能讓藍營坐收漁翁之利。

黃先柱表示，目前談選情還太早，最主要是總統到底有幾組人馬要出來選，都還沒有確定，而立委選舉也是一樣，如果除了民進黨與國民黨推派人選外，還有其他黨派的參選人，選情一定會不一樣。

他表示，包括喜樂島聯盟、柯文哲的台灣民眾黨、陳前總統的一邊一國，與台南縣前縣長蘇煥智也聽說要組黨，這些都算是綠營，看好台南是深綠的基本盤，可能都會在台南推參選人，特別是喜樂島的總部就在台南，一定會在台南有立委參選人，對民進黨的選情有一定的影響，不過也要看參選人在哪幾區，如果對上民進黨的強棒，不一定有利。

而對於台灣民眾黨的組黨，黃先柱的看法「真的會組嗎」，柯會挑在此時組黨，如果不是為了自己想參選，可能就是衝著郭台銘而來，希望結合郭一起拼總統大選，但郭台銘有事業的包袱，不太可能真的與國民黨決裂，如果郭不出來選，柯文哲並不一定要在此時組黨。

台南市長黃偉哲與民進黨黨部主委黃先柱今天一起召開「民進黨台南市37區區主任選戰會...
台南市長黃偉哲與民進黨黨部主委黃先柱今天一起召開「民進黨台南市37區區主任選戰會議」，為立委選戰鳴槍起跑。圖／民進黨台南市黨部提供
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