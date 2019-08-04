親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國俄亥俄州發生槍擊案 造成至少9死16傷

走總統路？馬英九、蔡英文都拜會過「他」 柯文哲今也來

重現甲子園KANO經典賽 嘉義大學3分落敗

2019-08-04 17:12聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義大學與日本中京大學棒球隊今明兩天在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年的甲子園戲碼，最終嘉義大學以0比3落敗，嘉大總教練鍾宇政說，2015年交流以來，戰機一勝七負，雖然只是友誼賽，但學習到中京的標準「東洋球風」，守備好、控球精準和跑壘的速度，希望明天能再接再厲，縮短兩校比分差距。

兩校2015年簽署學術交流協議，今年中京大學再度來訪嘉義，開球儀式邀請嘉義市長黃敏惠擔任開球投手，嘉大艾群校長擔任打擊手，日本中京大學體育會副會長瀧剛志則擔任捕手，為這場經典棒球賽揭開序幕。

鍾宇政說，中京大學的投手速度大約140公里，但轉速尾勁強，三個投手輪番上陣，投出的滑球都是國內投手少有的品質，他們跑壘速度快，只要不小心保送，就會靠著盜壘和短打送上得點圈，雖然全場只有5支安打，但得分效率很高。

瀧剛志說，過去兩校有深厚的棒球歷史，未來希望仍能持續交流，促進台日棒球發展，也祝福嘉義大學百年校慶。

艾群說，嘉義大學的前身是嘉義農林學校，1931年棒球隊打進甲子園，與中京大學前身中京高等學校在冠亞軍戰對決，當年的對決也讓「KANO」精神流傳至今。

黃敏惠說，兩校的的情誼跨越80幾年，相當難能可貴，每一次去日本，日本人就會提到KANO，期待透過棒球、透過運動，讓雙方有更多聯繫交流的機會。

嘉義大學表示，明天上午10點半還有一場賽事，歡迎大家前往嘉義市立棒球場為選手們加油，也讓日方看見台灣人對棒球的熱情。

嘉義大學與日本中京大學棒球隊今明兩天在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年的...
嘉義大學與日本中京大學棒球隊今明兩天在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年的甲子園戲碼。照／嘉義大學提供
分享
嘉義大學與日本中京大學重現1931年的甲子園戲碼，開球儀式邀請嘉義市長黃敏惠擔任...
嘉義大學與日本中京大學重現1931年的甲子園戲碼，開球儀式邀請嘉義市長黃敏惠擔任開球投手，嘉大艾群校長擔任打擊手，日本中京大學體育會副會長瀧剛志則擔任捕手。照／嘉義大學提供
分享
嘉義大學與日本中京大學棒球隊今明兩天在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年的...
嘉義大學與日本中京大學棒球隊今明兩天在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年的甲子園戲碼。照／嘉義大學提供
分享
嘉義大學與日本中京大學棒球隊今明兩天在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年的...
嘉義大學與日本中京大學棒球隊今明兩天在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年的甲子園戲碼。照／嘉義大學提供
分享
嘉義大學與日本中京大學棒球隊今明兩天在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年的...
嘉義大學與日本中京大學棒球隊今明兩天在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年的甲子園戲碼。照／嘉義大學提供
分享

嘉義義大黃敏惠
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

高達7公尺的熱氣球 黃敏惠升空體驗

2019-08-04 14:53

雲林綠營海線換將？ 蘇治芬：黨內沒有先例

2019-08-04 17:13

重現早年海岸風光 萡子寮海上竹筏下水揚帆

2019-08-04 17:05

雲林盛傳海線立委換將 卓榮泰：沒有這麼簡單的邏輯

2019-08-04 16:32

街舞加上環保樂器 銀髮族快閃高鐵台南站

2019-08-04 16:31

跑步可排濕氣、助消化 勿超過85%最大心跳

2019-08-04 15:18

影／日本飛驒市職人到嘉義新港 指導布藝、木匠工藝

2019-08-04 14:46

台南大內酪梨盛產品質佳 50顆酪梨沙拉超吸睛

2019-08-04 12:10

賴惠員「店長體驗」 推廣六甲百年麵茶冰

2019-08-04 11:52

台南巴克禮公園明開放 衛生局提醒民眾：仍應防蚊

2019-08-04 10:30

北港新住民機車考照輔導班成效亮眼 考取率高達64％

2019-08-04 09:36

水深及胸他背阿嬤手抱孫離災區 資深義消獲選好人好事

2019-08-04 09:00

雲嘉南慶父親節 會場變小學教室

2019-08-03 23:26

台灣人工智慧學校 台南設分校

2019-08-03 23:18

身體變好 退休上校樂當太極推手

2019-08-03 23:15

企業社非法處理廢棄物 1司機收押

2019-08-03 23:07

民進黨嘉市立委換將？王美惠：夭壽！我只是出國玩

2019-08-03 21:40

搶救面臨消失活化石鱟族群 嘉義縣七夕鱟保育日登場

2019-08-03 18:27

歌讚父親節 佳里區公所展創意

2019-08-03 18:27

姪女張嘉郡參選立委被疑整碗捧 張麗善：交由全民決定

2019-08-03 16:40

七夕情人節活動 網驚：中元節版型套用嗎？

2019-08-03 16:37

女兒八仙塵爆受傷 他耐心照顧獲網路人氣爸比

2019-08-03 16:18

台南觀光園區推出紀念水 要讓遊客喝了「賺大錢」

2019-08-03 16:14

台19甲線台南段路面施工 管制通行駕駛人要留意

2019-08-03 15:12

台南六甲公所模範父親表揚 百歲人瑞代表全區市府頒獎

2019-08-03 14:11

台灣人工智慧學校南部分校今啟用 培育產業AI人才

2019-08-03 14:10

民進黨雲林海線立委換將？卓榮泰明天雲林傾聽基層聲音

2019-08-03 13:43

疑遊具使用不當受困 嘉市34座公園遊具總體檢年底完成

2019-08-03 12:40

影／台南市盛大表揚勞工模範父親 得獎者多熱心公益

2019-08-03 12:36

參訪88風災重建區 馬英九：官民合作、天助自助

2019-08-03 11:56

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

高雄知名自助餐廳竄肥鼠 阿北客人一把捏住牠

2019-08-04 13:12

不再車隊一陣風 12間宮廟聯合遶境改媽祖文化節登場

2019-08-03 17:36

民進黨嘉市立委換將？王美惠：夭壽！我只是出國玩

2019-08-03 21:40

大稻埕煙火秀疏散大塞車 民眾罵：柯文哲的票都要流失了

2019-08-03 21:42

影／領航鯨游向三仙台 怕牠擱淺女遊客喊：別再過來了

2019-08-04 00:09

蔡英文今贈匾時間刻去年1月惹議 廟方：是我們要求的

2019-08-03 22:56

人間仙境！雲海圍繞坪林茶園 網紅秘境曝光

2019-08-04 06:59

錄取率只有6.69% 上千人報考基隆清潔隊員全拚了

2019-08-04 13:05

看到老父親被表揚 40歲「阿妹仔」感動落淚

2019-08-04 12:58

法國麵包與紅酒度亡靈 這場普度令人回到1884年

2019-08-04 12:09

竹山50年戀人吊橋前年遭沖毀 今重生漂亮見客

2019-08-04 13:06

葉匡時愛河划獨木舟不慎落水 開朗見證愛河水很乾淨

2019-08-03 19:37

北市高溫橙燈警報近38度 今天出動灑水車降溫

2019-08-04 15:24

影／愈玩愈大！ 台中太平88潑水節出動洗街車

2019-08-04 13:04

黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40

中和興南夜市 挑戰「夜市鐵人三項」賺5千吃雞排

2019-08-03 23:29

新營父親節晶鑽爸爸表揚 婦產科醫師張兆榮成焦點

2019-08-03 17:33

花蓮勝安宮搭七夕鵲橋 60男搶繡球

2019-08-04 13:49

搶救面臨消失活化石鱟族群 嘉義縣七夕鱟保育日登場

2019-08-03 18:27

賴惠員「店長體驗」 推廣六甲百年麵茶冰

2019-08-04 11:52

水深及胸他背阿嬤手抱孫離災區 資深義消獲選好人好事

2019-08-04 09:00

新北金山甘藷季開鑼 8月17日大烘窯

2019-08-04 08:06

農地高價租人被堆滿汙泥 老農痛罵沒良心

2019-08-03 22:34

身體變好 退休上校樂當太極推手

2019-08-03 23:15

從警退休 100歲于河成台中最年長模範父親

2019-08-03 17:34

來呷泰式潛艇堡！熱血年輕志工1200公里環島義賣

2019-08-03 17:36

無人機運載芒果 測試成功

2019-08-03 23:26

知名自助餐竄鼠嚇壞客人 高市衛生局：查獲數項缺失

2019-08-04 16:11

他們都畢業於中國最高美術學府？今天齊聚金門文化局

2019-08-03 21:41

淡水漁人碼頭 今晚煙火秀

2019-08-03 23:40

新鮮小鴿演防詐騙短劇 台下銀髮族眼睛雪亮誇：金趣味

2019-08-03 17:33

台南大內酪梨盛產品質佳 50顆酪梨沙拉超吸睛

2019-08-04 12:10

花蓮金針花季開鑼 玉里交管

2019-08-03 23:46

討海爸爸獲選模範父親 廿多名家人搭船出席表揚會

2019-08-04 16:42

3年半釀47車禍 民生東、光復北路口待改善

2019-08-03 23:56

跑步可排濕氣、助消化 勿超過85%最大心跳

2019-08-04 15:18

台中「靜城」1個月 移動式抓超速、噪音

2019-08-03 22:44

吃過珍奶火鍋嗎？ 網美帶路玩珍奶主題之旅

2019-08-03 18:26

中壢自強停車場 啟用就出包

2019-08-04 00:15

影／大稻埕煙火節 柯文哲談組黨：依法行政

2019-08-03 20:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top