重現甲子園KANO經典賽 嘉義大學3分落敗

2019-08-04 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義大學與日本中京大學棒球隊今明兩天在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年的甲子園戲碼，最終嘉義大學以0比3落敗，嘉大總教練鍾宇政說，2015年交流以來，戰機一勝七負，雖然只是友誼賽，但學習到中京的標準「東洋球風」，守備好、控球精準和跑壘的速度，希望明天能再接再厲，縮短兩校比分差距。

兩校2015年簽署學術交流協議，今年中京大學再度來訪嘉義，開球儀式邀請嘉義市長黃敏惠擔任開球投手，嘉大艾群校長擔任打擊手，日本中京大學體育會副會長瀧剛志則擔任捕手，為這場經典棒球賽揭開序幕。

鍾宇政說，中京大學的投手速度大約140公里，但轉速尾勁強，三個投手輪番上陣，投出的滑球都是國內投手少有的品質，他們跑壘速度快，只要不小心保送，就會靠著盜壘和短打送上得點圈，雖然全場只有5支安打，但得分效率很高。

瀧剛志說，過去兩校有深厚的棒球歷史，未來希望仍能持續交流，促進台日棒球發展，也祝福嘉義大學百年校慶。

艾群說，嘉義大學的前身是嘉義農林學校，1931年棒球隊打進甲子園，與中京大學前身中京高等學校在冠亞軍戰對決，當年的對決也讓「KANO」精神流傳至今。

黃敏惠說，兩校的的情誼跨越80幾年，相當難能可貴，每一次去日本，日本人就會提到KANO，期待透過棒球、透過運動，讓雙方有更多聯繫交流的機會。