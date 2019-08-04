50年代捕烏魚竹筏 重現雲林四湖箔子寮

2019-08-04 15:53 中央社 雲林縣4日電



50年代用來捕撈烏魚的海上竹筏，隨著時代演變，已逐漸被人淡忘。雲林縣四湖鄉箔子寮居民為了找回傳統漁村精神，今天製作一艘50年代的傳統海上竹筏，並為竹筏舉行下水儀式。

下水儀式由雲林縣文化處副處長陳美燕、四湖鄉長蘇國瓏等人登上竹筏，沿途撒紅龜粿、糖果及紅包，讓岸邊的民眾分享喜氣，希望找回屬於海岸線的記憶。

陳美燕表示，四湖鄉箔子寮沿岸漁民，過去每逢冬至前後都會出海捕撈南下過冬的烏魚，但因村莊與海岸線有距離，為了把握烏魚來汛，居民會在沿海沙洲搭建「烏倉寮」，在烏魚汛期以傳統海上竹筏進行捕撈。

她說，箔子寮居民捕撈烏魚已有百年歷史，隨著時代變遷及箔子寮新漁港完工，由於交通便利，因此昔日的「烏倉寮」和傳統海上竹筏已逐漸消失。

陳美燕指出，去年文化處補助箔子寮城鄉發展協會舉辦4天3夜的「烏倉寮重現體驗夏令營」，在地方造成極大迴響，由居民及耆老搭建傳統的「烏倉寮」，除了喚起昔日漁村記憶外，也建立起家戶間的情感。

由於海上竹筏是漁民季節性的捕撈工具，在50年代扮演重要的角色，因此城鄉發展協會今年舉辦3天2夜的夏令營，決定延續傳統，耆老教導學員製作具在地風格的海上竹筏，重現珍貴的漁村記憶。