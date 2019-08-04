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跑步可排濕氣、助消化 勿超過85%最大心跳

2019-08-04 15:18聯合報 記者卜敏正╱即時報導

大林慈濟醫院慶祝啟業19周年，昨舉辦院慶路跑，2000多名同仁及眷屬、慈濟志工、社區民眾等一同參加，為醫院慶生。參加路跑的中醫師認為，路跑從心臟到呼吸系統、手腳及合心肌群都會用到，不僅可排濕氣，還有助腸胃消化；心臟科醫師建議，讓跑步成為有氧運動，心跳不要超過自己「最大心跳」的85%

路跑活動是大林慈濟醫院院慶傳統活動，院長賴寧生表示，19周年院慶路跑不只是為了健康而跑，同時也為了往醫學中心的照護品質一起跑。醫院這19年來除了承擔深入社區醫療服務，更感恩鄉親、為醫院默默付出的慈濟志工，期許同仁都能共同承擔照顧他們的身心靈。

報名10公里路跑的中醫師鄭竹晏表示，人的飲食及睡眠都要均衡，但現代人忙於工作，勞累之後往往都想藉由飲食來放鬆心情，其實身體也需要運動，所以每天下班後，他換下白袍、穿上運動鞋，在醫院附近的運動公園跑步。

他說，以中醫的觀點，人要健康，氣血循環就要好，新陳代謝也會好，器官就比較不會退化，跑步可以從心臟到呼吸系統、手腳及合心肌群都會用到，不是只有腳在動，而是全身都在運行，加上透過流汗讓身體的濕氣排出，對血管都很有幫助。

鄭竹晏指出，像是濕氣比較重的梅雨季，身體濕氣較重的病人，每天早上起床後就會有頭重、身體重的感覺，透過運動就能把體內的濕氣排出。另一個是腸胃功能較差的病人，常會有吃飽不容易消化、便秘等問題，透過快走或慢跑，都可以幫助腸胃的蠕動，對消化及排便都有很大的幫助，建議進食3小時後才運動。

心臟內科醫師李易達也參加10公里路跑，他強調平時就要養成運動習慣，建議一週維持150分鐘以上有氧運動，像是跑步、快走、騎車、游泳等，運動過程中，心跳不要超過自己「最大心跳」85%，若超過85%時就會變成無氧，心肺壓力變大，反而造成身體負擔。

他說明，最大心跳率有個簡單算法，就是220 -年齡，公式雖不太準確，可能低估40歲以下最大心跳率，高估40歲以上的最大心跳率，但簡單易用，可供參考，令運動後只要微喘，微冒汗，就已達到有氧運動功效。

路跑10公里成績，同仁男子組第一名吳秉南、第二名林哲彬、第三名蘇哲民；同仁女子組第一名姚曉霈、第二名張娟娟、第三名蕭乃華；社會男子組第一名甘寶民、第二名李宗穎、第三名陸劍虹；社會女子組第一名黃舒婷、第二名吳茗月、第三名余金米。

中醫師鄭竹晏平日都會養成跑步習慣。圖／大林慈濟醫院提供
中醫師鄭竹晏平日都會養成跑步習慣。圖／大林慈濟醫院提供
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大林慈濟醫院昨舉辦院慶路跑，2000多名同仁及眷屬、慈濟志工、社區民眾等一同參加...
大林慈濟醫院昨舉辦院慶路跑，2000多名同仁及眷屬、慈濟志工、社區民眾等一同參加。圖／大林慈濟醫院提供
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路跑濕氣慈濟
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