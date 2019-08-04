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高達7公尺的熱氣球 黃敏惠升空體驗

2019-08-04 14:53聯合報 記者李承穎╱即時報導

2019嘉義兒童藝術嘉年華「勇闖火雞城」熱鬧展開，今年首度登場高達7層樓的熱氣球，在昨天和今天的活動中，開放160名民眾上熱氣球體驗，市長黃敏惠今天也坐上熱氣球體驗，與孩子一起同歡，雖然只是象徵性升高一到兩公尺，仍讓民眾直呼「好有趣！」

黃敏惠說，「勇闖火雞城- 2019兒童藝術嘉年華」是為孩子們辦的活動，透過闖關讓家長與孩子暢遊嘉義製材所，在遊戲中體驗以往嘉義木都的生活與文化，這就是木都2.0的用意，讓現代的熱氣球、傳統的木都結合在一起，傳統中有創新，讓孩子與家長都有滿滿的笑容。

今年嘉年華打造五大系列活動，除了有熱氣球體驗，舞台區的「藝起SHOW TIME」節目大賞，則是規畫不間斷的親子共賞藝文演出，包含戲劇、魔術、唱跳和雜技等，還舉辦總獎金高達10萬元的創意表演競賽，吸引全台團體報名參加。

還有將「兒時童玩」與「嘉義特色產業」創意結合，如方塊酥沙包、木材小小挑夫、手工竹製響鈴陀等，透過親子合作共同完成闖關，既可增進親子關係，又可度過一個充滿意義與回憶的闖關懷舊活動。

「文創市集」提供手創藝品和輕食小吃，讓民眾可悠閒遊逛，「彩繪種子DIY」特別結合了「生態」與「藝術」，可以讓孩子學習觀察身邊的植物生態，動手種子DIY彩繪創作，從DIY中引發更多的興趣，獲得更多的快樂，也讓小朋友們創造出無限創意及想像的未來。

2019嘉義兒童藝術嘉年華「勇闖火雞城」昨天和今天熱鬧展開，今年首度登場高達7層...
2019嘉義兒童藝術嘉年華「勇闖火雞城」昨天和今天熱鬧展開，今年首度登場高達7層樓的熱氣球，市長黃敏惠上熱氣球體驗。記者李承穎／攝影
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2019嘉義兒童藝術嘉年華「勇闖火雞城」昨天和今天熱鬧展開，今年首度登場高達7層...
2019嘉義兒童藝術嘉年華「勇闖火雞城」昨天和今天熱鬧展開，今年首度登場高達7層樓的熱氣球，市長黃敏惠上熱氣球體驗。記者李承穎／攝影
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2019嘉義兒童藝術嘉年華「勇闖火雞城」昨天和今天熱鬧展開，今年首度登場高達7層...
2019嘉義兒童藝術嘉年華「勇闖火雞城」昨天和今天熱鬧展開，今年首度登場高達7層樓的熱氣球，市長黃敏惠上熱氣球體驗。記者李承穎／攝影
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熱氣球嘉義
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