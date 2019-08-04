影／日本飛驒市職人到嘉義新港 指導布藝、木匠工藝

2019-08-04 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣新港文教基金會今天邀請日本飛驒市「布藝吊飾」與「千鳥格子」工藝職人，到新港文化館25號倉庫，開設飛驒傳統文化技藝課程，指導學員製作布藝吊飾、「千鳥格子」杯墊，新港鄉長林茂盛、奉天宮董事長何達煌等人，都到場體驗，直言是非常難得的體驗。

嘉義縣新港鄉與日本飛驒市古川町已交流25年，2年前還與飛驒市締結為友好城市，開啟更多元文化交流，新港文教基金會、新港鄉公所3日起連續兩天，舉辦日本工藝職人駐館體驗教學。邀請曾任飛驒市議員，布藝吊飾研究會的谷口充希子，及古川町建築師團體會長直井隆次，指導學員製作吊飾、體驗木藝雕刻。

新港文教基金會董事長陳政鴻表示，飛驒市的兩位專業藝師首次來到新港進行工藝教學，相當熱情，因為飛驒地區盛產蠶絲，可織造高級和服布料，這次則指導學員體驗，如何製作精致可愛布藝吊飾。

他說，另飛驒地區盛產林木，木匠工藝世界聞名，技藝師傅帶領民眾體驗，不使用黏合劑和釘子，製作日本工匠最具有代表性的傳統技藝「千鳥格子」杯墊。