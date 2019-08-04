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台南大內酪梨盛產品質佳 50顆酪梨沙拉超吸睛

2019-08-04 12:10聯合報 記者陳俞安╱即時報導

台南大內區「酪夏幸福 有梨真好」系列活動今天早上在大內國中熱鬧登場。市長黃偉哲親臨會場，與大內區長李賢村一起揭開活動序幕，活動準備了份量充足的酪梨沙拉，使用50顆酪梨和30顆芒果製成，清爽口感讓現場的來賓讚不絕口。

大內是酪梨的故鄉，栽種面積高達160公頃，是全國栽種面積最大地區，年收產量約2,000公噸，約佔全國總量的三分之一，盛產期在夏初秋中(6-10月)，代表性主要品種為大內早生、紅心圓、秋可，大內區鄰為曾文溪，溪畔砂質地排水好，相當適合種植酪梨，結出來的果實不僅個頭大，果肉油質高吃起來的口感特別綿Q。

黃偉哲表示，大內的酪梨正值盛產期，是最需要向外推廣宣傳的時候，才能讓這些辛苦的農民成果被大家看到，市府及地方立委也會極力和中央爭取預算，把大內酪梨發揚光大。

「酪夏幸福 有梨真好」活動從早上9時於大內高手市集揭開序幕，展售各式農特產品。另還有親子最喜歡闖關遊戲，完成4項關卡贈送清涼甜品，深受孩童喜愛的故事媽媽采蓉阿姨，也帶來精彩的故事，整個活動讓參加者直呼好吃又好玩。

大內區區長李賢村表示，大內區農特產豐富，地理位置佳，使得擁有「甜美之鄉」美譽，希望透過活動及媒體宣傳行銷，與在地產業、文化、觀光的資源整合，帶動地方城市觀光文化發展及國際交流，目前正是酪梨盛產期，誠摯的邀請一起來大內品嚐酪梨的好味道。

現場準備超大份量的酪梨沙拉，使用50顆酪梨製成，相當吸睛。記者陳俞安/攝影
現場準備超大份量的酪梨沙拉，使用50顆酪梨製成，相當吸睛。記者陳俞安/攝影
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