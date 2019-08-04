導入文創思維 台南古蹟商品業績攀升

2019-08-04 11:30 中央社 台南4日電



古蹟區是台南市觀光發展重點，市府文化局陸續開發成功洋芋片、天后豌豆酥等文創商品。今年前半年古蹟區販售部業績比去年同期增加近新台幣千萬元，創造話題也帶來商機。

台南市政府文化局長葉澤山今天告訴中央社記者，台南市以文化立都，古蹟區向來是觀光重點。文化局近年導入文創思維，連結古蹟主題開發相關商品，除了透過商品帶動人氣，也盼讓古蹟和遊客有更直接的連結。

葉澤山表示，在民國107年2月上市的「成功鹽味洋芋片」，至今年6月底已賣出約21萬包，107年8月上市的「成功啤酒」賣出約22萬罐，107年9月上市的「至聖點心麵」也賣出約16萬包。今年推出的天后豌豆酥、芒果成功洋芋片，也都很受歡迎。

他說，台南市各古蹟區的販售部今年1月至6月的銷售總額約2580萬元，較去年同期的1650萬元成長近1000萬元，顯見這些文創商品相當受遊客歡迎。

葉澤山指出，除了2月開幕的台灣船園區，台南市今年還增加預定於10月開幕的山上花園水道博物館。這兩個園區與「水」有很深淵源，文化局分別以「航向成功」、「飲水思源」為概念，推出2款紀念瓶裝飲用水，加入文創商品行列。讓遊客能透過簡單的商品，輕鬆了解園區的主要意涵。