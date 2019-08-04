台南巴克禮公園明開放 衛生局提醒民眾：仍應防蚊

2019-08-04 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市政府為了防治登革熱祭出鐵腕，將東區巴克禮公園封閉兩周，即將在明天到期開放 ，衛生局表示，封園之後沒有新增的病例，顯示這項防治措施奏效。

衛生局表示，台南市目前的本土登革熱病例總共有16例，8月1號再新增的病例，家就住在巴克禮公園附近，與13、14例是居住在同一處的家人，為群聚感染，但巴克禮公園在兩周前封閉之後，並沒有發生其他新的病例。

衛生局表示，公園雖然開放，但是請民眾前往公園，仍應做好防蚊措施。

衛生局指出，目前衛生福利部核准含有DEET之防蚊藥劑，產品上印有「衛部（署）藥製字」或「衛部（內衛）成製字」等許可證字號，可直接塗抹噴灑於人體皮膚；而行政院環境保護署（以下簡稱環保署）核准之防蚊藥劑，產品上印有「環署衛製字」或「環署衛輸字」等許可證字號，由於環保署核可的防蚊藥劑，有些屬於「環境衛生用藥」，因此須留意說明書上的說明及注意事項，要注意是否加註說明「得使用於人體裸露之皮膚」或「本產品不可噴灑於皮膚或衣物上」。

上述政府主管機關核可的防蚊藥劑，依照所含安全有效化學成分的不同，分為兩類，一類是含有diethyltoluamide/DEET（待乙妥/敵避）的防蚊藥劑，另一類含有picaridin（派卡瑞丁），這兩類防蚊藥劑皆可有效達到防蚊效果。

其中環保署核准含有DEET的「環境衛生用藥」，可噴灑於居家環境如紗窗、紗門上，或於戶外登山、露營時，噴灑於帳篷，避免蚊蟲跟隨進入，達到防蚊效果，但應避免噴灑於皮膚、衣物上。另外，環保署核可含picaridin（派卡瑞丁）的防蚊藥劑，可直接塗抹噴灑於人體皮膚。

在戶外或蚊蟲多的地方，除穿淺色長袖衣褲外，亦可使用防蚊藥品，並建議噴灑或塗抹在皮膚裸露處，才能在皮膚表面形成保護膜以預防蚊蟲叮咬。防蚊藥品中DEET或picaridin的濃度與藥效並無直接關係，而是與藥效持續時間有關，較高濃度能提供較持久的防蚊保護。流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，則建議應要補擦。