北港新住民機車考照輔導班成效亮眼 考取率高達64％

2019-08-04 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣北港戶政事務所今年舉辦新住民機車考照輔導班圓滿結束，25名新住民學員中，截至7月29日共有16名學員通過考試順利取得機車駕駛執照，通過率64％。

由於104年起機車考照難度大幅提高，題庫從600題增加到1600題，北港戶政所與公路總局嘉義區監理所東勢監理分站、雲林縣婦幼關懷協會合作班，共同辦理新住民機車考照輔導班，協助新住民瞭解交通規則與行車禮儀，並協助取得駕照。

縣長張麗善表示，機車是新住民外出主要代步工具，然而新住民因母國語言、習慣及法令制度與臺灣的差異，要取得臺灣機車駕照並不容易，因此，非常感謝東勢監理分站及婦幼關懷協會的用心付出，除課堂講授課程外，還利用夜間課餘時間免費輔導未一次就順利考取駕照學員，讓學員們克服語言障礙順利取得臺灣機車駕照。同時感謝北港戶政事務所同仁犧牲假日提供新住民最貼心的服務。