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北港新住民機車考照輔導班成效亮眼 考取率高達64％

2019-08-04 09:36聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣北港戶政事務所今年舉辦新住民機車考照輔導班圓滿結束，25名新住民學員中，截至7月29日共有16名學員通過考試順利取得機車駕駛執照，通過率64％。

由於104年起機車考照難度大幅提高，題庫從600題增加到1600題，北港戶政所與公路總局嘉義區監理所東勢監理分站、雲林縣婦幼關懷協會合作班，共同辦理新住民機車考照輔導班，協助新住民瞭解交通規則與行車禮儀，並協助取得駕照

縣長張麗善表示，機車是新住民外出主要代步工具，然而新住民因母國語言、習慣及法令制度與臺灣的差異，要取得臺灣機車駕照並不容易，因此，非常感謝東勢監理分站及婦幼關懷協會的用心付出，除課堂講授課程外，還利用夜間課餘時間免費輔導未一次就順利考取駕照學員，讓學員們克服語言障礙順利取得臺灣機車駕照。同時感謝北港戶政事務所同仁犧牲假日提供新住民最貼心的服務。

民政處表示，為協助新住民適應臺灣並愛上臺灣，縣府每年在各鄉(鎮、市)辦理新住民相關生活適應輔導課程，內容非常多元，除機車考照輔導班外，還有閩南語研習班、生活適應輔導班、異國美食創作班…等，課程完全免費，歡迎新住民攜伴參加。此外，戶政事務所非常貼心，每場課程都會聘請臨時托育人員，讓需照顧6歲以下小朋友的新住民媽媽也可安心參加課程。開課資訊請洽雲林縣各戶政事務所。

北港新住民機車考照輔導班成效亮眼，新住民學員考取率高達64％。圖／縣府提供
北港新住民機車考照輔導班成效亮眼，新住民學員考取率高達64％。圖／縣府提供
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新住民駕照北港
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