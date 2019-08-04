水深及胸他背阿嬤手抱孫離災區 資深義消獲選好人好事

2019-08-04 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣大林鎮公所在父親節前夕舉辦祝賀晚會，表揚模範父親暨好人好事代表，向得獎人以大林鎮父親，獻上最高敬意與祝福。三村里江木川父兼母職，護子抗癌20年，當選模範父親；資深義消曾諸勝，曾深入水患災區，背起阿嬤、手抱起孫子，將祖孫倆同時救出引為美談，當選大林鎮今年好人好事代表。

簡志偉在表揚活動上，向得獎人祝賀、致贈匾額，以及最夯的「早知稻」禮盒。他強調，在子女的心目中，爸爸是強壯、勇敢、無所不能的；爸爸散發出來的能量，就像夏天的太陽，光芒燦爛、熱力無限。父親一肩扛起了照顧家庭的重責大任，給予孩子安全穩固的守護，任何時候、任何困難，只要父親在，便讓子女無所畏懼，勇敢向前行。

今年獲獎27位得獎的模範父親，年齡最高的是91歲吉林里的張基安爸爸，而大美里簡清遠爸爸、大糖里陳基源爸爸也都高齡90歲，父親健康長壽，就是兒女最大的幸福，也是大林的福氣！

曾諸勝表示，平日忙碌鐵工廠事業，30年前因為住家附近失火，他熱心協助，受邀加入義消工作，當年消防隊人手不足，各分隊只有2到3名消防員，每次出勤救災，義消不但要留守、顧電話，消防車還要沿路搖鈴通知義消，上車出勤幫忙救火，消防工作非常克難。

他說，10年前參與大林崎頂水災救援，水勢湍急、水深及胸，進入一家牛肉麵店，在2樓找到待援的70歲阿嬤和10歲孫子，孫說，「先救阿嬤」；阿嬤也說「阿孫先出去」，他看水淹越來越高即說「兩人一起走」，一手背起阿嬤、一手抱起孫子，一路涉水走了30公尺，將祖孫倆平安救出。