民進黨嘉市立委換將？王美惠：夭壽！我只是出國玩

2019-08-03 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



民進黨今年4月完成嘉義市立委民調，現任市議員王美惠獲得黨提名，但近日嘉義市活動不見王的身影，地方謠傳立委李俊俋或前市長涂醒哲將取而代之，昨天剛回國的王美惠聽聞直喊「夭壽！我只是出國玩」，李俊俋對此謠言直呼「無聊透頂」！

李俊俋認為造謠者惡意中傷民進黨，當初初選民調結束時，他即公開表態唯一支持王美惠，如今卻出現此謠言，「無聊透頂」，換將之說根本不可能。

王美惠平時騎著機車在嘉義市大街小巷穿梭，往往人沒到，聲音先到，只是近一周民眾突然看不到王美惠的身影，而王個人粉絲專業幾乎天天有更新內容，民眾好奇「不是要選立委，人咧？」包括嘉義市政府今天早上舉辦108年模範父親暨好人好事表揚大會，許多市議員皆出席，紛紛向得獎者道賀，現場里長們說「王美惠咧？」

王美惠表示，朋友們月前邀約她一起到日本旅遊，她心想將旅行當選前心境調適，於是搭機到日本自由行，從本月起要開始挨家挨戶拜訪，啟動競選行程，沒想到人在日本旅行卻傳出換將的謠言，「真夭壽」。