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搶救面臨消失活化石鱟族群嘉義縣七夕鱟保育日登場

2019-08-03 18:27聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府今天上午布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，活動包含鱟生態養殖介紹、鱟立牌打卡、闖關遊戲、手作鱟藝品、鱟冰棒品嚐等，邀縣長翁章梁、行政院顧問蔡長雄、議員蔡瑋傑等長官來賓，一同見證鱟保育的成果，陪夫妻魚共度浪漫情人節。

嘉縣生態環境保育協會總幹事蘇銀添復育有「活化石、夫妻魚」之稱的鱟至今8年，對海岸棲地破壞，鱟族群面臨消失，農委會未將鱟公告為保育動物，憂心忡忡，呼籲各界重視搶救保育鱟，儘早將鱟列為保育動物。

活動由翁章梁進行開球儀式，緊接著由布袋國中跆拳道隊開場演出，現場發放「鱟造型冰棒」，大家吃的津津有味，以學校特色發展結合鱟的保育，至今成功復育野放約450隻鱟。

縣府農業處101年起在布袋鹽田濕地進行鱟的復育，並在新岑國小建構「小鱟中間育成及成鱟飼育場」，養殖三棘鱟、圓形鱟及美洲鱟等3種成鱟幼鱟，聘中研院生物多樣性中心指導，成功結合特色學校發展，推動鱟的保育。

為瞭解稚鱟族群的分布及棲地現況，縣府在今年度也規劃進行稚鱟族群調查、棲地測量及樣本採集等相關工作。期望藉由調查分析及棲地比較，尋找出稚鱟潛在復育野外放流的合適地點。

翁章梁說，鱟是4億年前就存在物種，總是一對對的出現，有「夫妻魚」之稱，將七夕情人節選定為「鱟保育日」，期盼大家為環保盡心力，尊重海洋生態環境。

嘉義縣政府上午布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，縣長翁章梁（...
嘉義縣政府上午布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，縣長翁章梁（左）參觀鱟復育情形。圖／縣府提供
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嘉義縣政府上午布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，圖為成對出現...
嘉義縣政府上午布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，圖為成對出現，有「活化石、夫妻魚」之稱的鱟。圖／縣府提供
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嘉義縣政府上午布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，縣長翁章梁（...
嘉義縣政府上午布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，縣長翁章梁（右二）議員蔡瑋傑（左二）等參加，品嘗鱟造型冰棒。圖／縣府提供
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翁章梁夫妻嘉義
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