新營父親節晶鑽爸爸表揚 婦產科醫師張兆榮成焦點

2019-08-03 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市新營區公所今在南梓實驗小學舉辦慶祝父親節晶鑽爸爸表揚，捐助母校新民國小的新營著名婦產科醫師張兆榮當選晶鑽爸爸代表，公所除頒贈賀匾，還聘請專業攝影師為獲獎父親及家人合照裝上相框，統一由公所人員送至家中，展現最貼心的敬意。

節目由「古箏樂坊」於報到時間演奏「家後、月亮代表我的心、甜蜜蜜、雪落下的聲音、今天妳要嫁給我」，再由「梓愛薩克樂團」吹奏出「芒果花、純情青春夢、今生最愛的人」揭開序幕，一同歡慶父親節。

現場設有宣導防災、防疫主題宣導專區，新營區長魏文貴期許透過防災防疫教育宣導能達到提升防災知識、懂得防災準備能力、減輕災害損傷、強化防災應變機制及了解如何預防登革熱，減少疫情蔓延。

魏文貴也親頒賀匾予晶鑽爸爸，每人贈送一份父親節紀念禮品，公所聘請專業攝影師為父親及家人拍攝合照，還將會裝上精美相框由公所人員送至家中，展現最貼心的敬意。

其中，民生里張兆榮獲選為晶鑽爸爸代表，張為新營著名婦產科醫師，返鄉開設婦產科醫院已29年，為回饋母校，栽培捐助新民國小及南新國中興建音樂館，並成立音樂資優班，另也捐贈嘉義高中音樂班電鋼琴一部，同時担任國防醫學院校友會總會長，募款興建校友會館及醫學圖書館之裝潢各300多萬元，榮獲教育部推動社會教育有功獎、第四屆國家公益獎及全國好人好事代表等。張醫師育有1子2女，現今子女學有專精，在各個領域發揮所長、貢獻所學，家庭幸福美滿，深獲鄰里讚揚。