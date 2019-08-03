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6歲水腦症女孩畢業 父母同台演舞台劇

2019-08-03 17:13中央社 嘉義市3日電

在胎裡就被診斷罹患嚴重水腦症的6歲女童杜承芸，今天下午在伊甸基金會嘉義早療中心的畢業典禮上，與父母及34名發展遲緩兒一起演舞台劇，見證生命奇蹟，現場笑淚交織。

伊甸基金會嘉義早療中心今天在嘉義市文化中心演藝廳舉辦第17屆畢業典禮，其中最受矚目的是罹患水腦症的女童杜承芸與父親杜俊寬、母親莊帷郁同台演戲的場面。

杜承芸的母親莊帷郁表示，懷孕36週產檢時，醫師告訴自己，孩子的頭圍比例異常，經確診為嚴重水腦症後，當天就決定緊急剖腹生產。她說：「我不想放棄，想親手抱抱她，即便這個孩子隨時可能會失去。」

如同醫師所言，杜承芸出生後，由於水腦嚴重壓迫到視神經，眼睛只能感受強光，但沒有影像，加上腦部嚴重受損，不僅癲癇發作頻繁，在認知、口語表達及肢體動作方面，都無法跟上正常發展的腳步。

杜承芸在1歲3個月大時，被引介到伊甸基金會嘉義早療中心，在接受發展評估，竟然只有2個月嬰兒的發展程度，且全身癱軟、無法抬頭，更遑論自主翻身踢腿。

為了讓杜承芸加強頭頸肌肉力量，伊甸專業團隊透過物理及職能治療、利用多功能擺位椅及站立架等輔具，訓練她抬頭及加強肌耐力，也規畫幼兒園融合、社區參與等課程，希望她對外界的刺激能有所反應。

就在杜承芸進入早療中心2個月後，不僅可以稍微抬起頭，只要聽到同學們打招呼的聲音，她就會露出陽光般的燦爛笑容，讓父母親非常振奮。

為了參加愛女的第一場畢業典禮，杜承芸的父母決定在畢業典禮與女兒一起演舞台劇。母親莊帷郁表示，當初決定生下承芸，歷經天人交戰；也因為有了承芸，他們夫妻與承芸的2個妹妹，都更加勇敢堅強。

莊帷郁感性地說，雖然是承芸的母親，但承芸卻是自己與丈夫的人生導師，承芸的堅韌生命力，讓自己學會無畏無懼，多次進出醫院與死神搏鬥後，承芸順利挺過難關，讓他們夫妻學會堅持、永不放棄。

伊甸基金會雲嘉區長洪宏錡表示，伊甸基金會嘉義早療中心自民國91年開始提供早期療育服務，今年共有15名畢業生，其中有2人跟上一般兒童的發展腳步，9月將轉銜國小普通班；3人轉銜一般幼兒園；3人轉銜國小資源班；7人轉銜特教班。

畢業典禮最後，由所有慢飛天使將親手製作的紙飛機送給台下每一名觀眾，感謝家長親友陪伴慢飛天使們展翅翱翔，也象徵邁入人生下一個階段。

嘉義畢業典禮幼兒園
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