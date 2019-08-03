台中市民注意！捐雲端發票獎很大抽iPad 吸塵器

2019-08-03 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市政府地方稅務局即日至9月30日舉辦「盛夏稅月Fun玩發票」網路抽獎活動，只要在活動網頁捐贈未開獎雲端發票，有機會抽到iPad、Dyson吸塵器、Panasonic吹風機、雙向語言翻譯機、米家電子鍋等好禮，或直接將賣場禮券或超商商品卡帶回家；另外，使用行動支付消費、發票存載具或下載統一發票兌獎APP，也可抽超商商品卡，歡迎踴躍參與。

稅務局說明，活動分為「海底尖兵闖關趣」及「愛心滿滿換禮券」2種方式，「海底尖兵闖關趣」是在活動網頁捐贈3張未開獎雲端發票(發票金額5元以上)，即可進行闖關，過關者就可參加抽獎；「愛心滿滿換禮券」，則是直接在活動網頁捐贈指定張數且未開獎的雲端發票(發票金額5元以上)，就可直接將賣場禮券、超商禮物(商品)卡帶回家。

另外，也設計「3重加碼抽」，民眾只要使用行動支付消費、發票存載具或下載「統一發票兌獎APP」，就可參加抽獎，獎項為超商商品卡50名。

稅務局表示，為鼓勵民眾踴躍捐發票做愛心，特別推出「終極安慰抽」，如果「海底尖兵闖關趣」及「3重加碼抽」都沒有中獎，且「海底尖兵闖關趣」過關次數超過20次，稅務局將從其中抽出25名中獎者分別贈送電影票2張。