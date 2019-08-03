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深入認識「白水溪事件」 仙草埔在地文史走讀白河

2019-08-03 16:22聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市白河區仙草社區發展協會辦理「仙草埔在地文史走讀活動」，今結合在地文史工作者戶外走讀，了解仙草埔文史脈絡；透過在地耆老口敘歷史，重新認識百餘年來撼動當地宗教大事「白水溪事件」，對在地歷史發展軌跡，有更深入一層認識。

白河區長蕭福清表示，台南市發展早，轄內不乏內含特殊意義地名，希望經由本次具在地特色文化的走讀路線，透過本地人的講解，闡揚其獨有的文化層面，帶領大家踏尋仙草埔的起源。

文史工作者說，白河區「仙草埔」，早期專門種植仙草，據傳，白河人到山裡工作或是山內居民下山至街上，都會在仙草埔這裡歇歇腿，因當地盛產仙草，故居民們就地取材，烹煮仙草茶供旅人飲用，因而成為特產。

而仙草埔另一個特產為石灰，因處於枕頭山下，蘊含石灰礦，明清時期，當地哆囉嘓的平埔人即取為檳榔調味及建房時外牆粉刷之用。日治時日人在台灣大力發展製糖工業，太平洋戰爭後，海運受阻，製糖所需石灰無法繼續由日本運來，白河因有枕頭山豐富石灰礦及地利之便，經日本技師探勘後，選定為石灰生產基地。 糖業鼎盛之時，仙草埔石灰產量為全台第一。

甚至，枕頭山還設有「流籠」（纜車）運送石灰，石灰工廠廳舍所在地名為「灰窯」，民國70年代，因採石嚴重破壞生態環境，民眾抗爭枕頭山石灰石禁止開採，現今僅存零星業者經營。

仙草埔附近有名聞遐邇的大仙寺與碧雲寺兩大名寺，也有白水溪教會及岩前教會。耆老說，大仙寺俗稱「舊岩」，碧雲寺則稱「新岩」。大仙寺相傳乃「仙人拋網」靈穴，而碧雲寺為「半壁吊燈火」靈穴，兩地一氣相連。

「白水溪事件」則是百餘年來撼動當地宗教大事；西元1975年，當時斗六都司吳志高以白水溪教會危害祖墳風水為由，趁夜縱火焚燒禮拜堂及宿舍，甘為霖牧師連夜逃往嘉義縣城告官，後透過英國領事與清廷官方交涉，迫令吳志高新建岩前教會作為賠償。現今，白水溪教會仍有一面甘為霖牧師紀念碑，供信徒思念其為主盡忠的精神。

蕭福清說，白河地區流傳著「火燒白水溪，起岩前來賠。」諺語，便是在訴說仙草埔白水溪教會與岩前教會的著名故事—「白水溪事件」。

台南市白河區仙草社區發展協會辦理「仙草埔在地文史走讀活動」，眾人走訪白水溪教會，...
台南市白河區仙草社區發展協會辦理「仙草埔在地文史走讀活動」，眾人走訪白水溪教會，重新認識「白水溪事件」。圖/白河區公所提供
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台南市白河區仙草社區發展協會辦理「仙草埔在地文史走讀活動」，眾人走訪白水溪教會，...
台南市白河區仙草社區發展協會辦理「仙草埔在地文史走讀活動」，眾人走訪白水溪教會，重新認識「白水溪事件」。圖/白河區公所提供
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白河文史工作者戰爭
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