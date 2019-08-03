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台南觀光園區推出紀念水 要讓遊客喝了「賺大錢」

2019-08-03 16:14聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市文化局近兩年陸續開發古蹟特定限定商品，繼去年的「成功」系列商品，今年針對1661台灣船園區及山上花園水道博物館這兩個與「水」相關的園區開幕，特別開發園區紀念水在各古蹟區販售，要讓遊客「飲水思源」、「航向成功」。

文化局表示，「台南水道紀念款」以有近百年歷史的南水標記延伸為山上花園水道博物館的主識別，背景水波紋象徵「飲水思源」，瓶身則以中英文介紹原台南水道的沿革，以及過去對台南飲用水源的貢獻。

台灣船兼具商船與戰艦功能，平時載滿貨物象徵帶來「錢水」，船隻停泊所在的安平，素來就有「喝安平水、唔甜也會水」的說法，文化局此發想開發，希望讓遊客喝了可以「變水」兼「賺大錢」。古圖延伸設計的瓶身，航行商船、戰船，寓意「掌握船舵，航向成功」。

文化局指出，古蹟區向來是台南市觀光重點，近年除了加強硬體維護之外，也導入文創思維，陸續開發包括德記洋行150周年紀念茶及紀念酒、古堡愛情鎖、至聖點心麵、天后豌豆酥以及成功洋芋片、成功啤酒。該兩款紀念水在台南赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區、台南山上花園水道博物館淨水池區等景點販售。

台南市文化局針對1661台灣船園區及山上花園水道博物館陸續開幕，特別開發園區紀念...
台南市文化局針對1661台灣船園區及山上花園水道博物館陸續開幕，特別開發園區紀念水。記者鄭維真／攝影
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文化局古蹟博物館
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