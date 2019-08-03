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七夕鱟保育日 見證夫妻魚保育成果

2019-08-03 16:26中央社 嘉義縣3日電

有活化石之稱的鱟，總是成雙成對出現，因此被稱作「夫妻魚」，雲嘉南濱海國家風景區管理處等單位今天舉辦七夕鱟保育日，透過活動見證保育成果。

七夕鱟保育日活動今天在嘉義縣布袋鎮新岑國小舉行，由雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、嘉義縣長翁章梁等人見證鱟保育成果，並以愛護海洋、維護保育生物、打造自然生態環境為目標。

翁章梁表示，鱟是4億年前就存在的物種，新岑國小以學校特色發展結合鱟保育，已成功復育野放約450隻鱟。雲嘉南風管處與縣府將七夕定為「鱟保育日」，也是期盼為海洋生態環境保護盡一份心力。

他說，為瞭解稚鱟族群的分布及棲地現況，縣府今年度也規劃進行稚鱟族群調查、棲地測量及樣本採集等相關工作，期望藉由調查分析及棲地比較，尋找出稚鱟潛在復育野外放流的合適地點。

徐振能指出，雲嘉南管理處今年正式啟動「南布袋濕地經營管理暨復育行動規劃案」，除了強化布袋地區休閒觀光資源特色外，同時也提供更具知識性、觀賞性、體驗性的深度生態旅遊型態。

他說，南布袋濕地不僅是東亞與紐澳候鳥遷移中繼站、野生動植物的重要棲息地，更是許多台灣水鳥的重要繁殖場域，目前已依濕地保育法正式公告劃設為「國家級重要濕地」。

徐振能表示，台灣西南沿海為近海、養殖漁業重鎮，沿海也是三棘鱟棲息地，透過嘉義縣生態保育協會與縣府等單位合力協助，共同推廣鱟的保育及認識鱟的生態知識，也需要大家一起用行動來支持保育。

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