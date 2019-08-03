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台灣人工智慧學校南部分校今啟用 培育產業AI人才

2019-08-03 14:10聯合報 記者周宗禎╱即時報導

「台灣人工智慧學校」南部分校今天在奇美實業仁德廠區啟用，強調要深耕在地產業、培育產業AI、南部地區人工智慧高階經理人才，為加速南部產業升級，將擴大招收技術相關人員，培訓AI工程師。

台灣人工智慧學校2018年在台北開校，陸續在新竹、台中設校，南部分校讓附近地區人才就近方便學習，互相交流切磋。

奇美實業贊助台灣人工智慧學校成立，2018年學校第一期開學率先派員工6人北上受訓三3個月。力邀台灣人工智慧學校前進台南，將南部分校教室設於奇美新田廠區，要讓南部企業「也能快速培養人才，一同搭上這班AI列車」。

南部分校針對南部極具發展潛力的醫療與製造兩大業，邀請科技部人工智慧生技醫療創新研究中心主任孫永年，中國鋼鐵副總經理蔡松釗，分享人工智慧生技醫療的研究近況，及中鋼在智慧製造推動上的進展狀況。

台灣人工智慧學校表示，成立至今一年多，已為台灣培育4700位產業 AI 人才，南部分校鄰近重要產業聚落，並與南科管理局密切合作，希望能深入當地產業的需求，結合學界的力量和產業界一同打造製造實作平台，幫助台灣產業AI化與產業升級。

校方指出，將針對在地產業需求，推動各式專班課程。近期在新竹分校已針對當地產業推出「智慧製造專班」，在技術培訓方面則推出適合無人工智慧技術背景的「先懂再學技術新手班」，以及更為進階人工智慧技術領域的「外掛加速技術專案班」，除了全面培訓人工智慧人才，也要加深技術實力，加速台灣產業的轉型。

奇美實業總經理趙令瑜表示，奇美認為AI是公司數位轉型的重要觀念與技術，希望藉由人工智慧的導入，培育更多的數位人才，蒐集更多的數據，對生產、維修保養、管銷、經營帶來更快速或精準的參考資訊，也希望藉由數位轉型，來達到經營手法與員工思維的高值化，加強奇美打世界盃的基礎。

趙令瑜說，奇美也將推動AI視為企業社會責任的一環，中研院長廖俊智說過「人工智慧會提供台灣產業一個蛙跳式成長的契機」，作為台灣產業界的一員，奇美也希望能投入資源，盡分心力，幫台灣培育更多更廣的AI人才，「這也是為什麼奇美捐助台灣人工智慧學校，這也是為什麼奇美不計代價成本，利用自己的場地協助建立南部分校，也就是今天大家所在的地方」。

台灣人工智慧學校南部分校今天開學，執行長陳昇瑋說明未來展望。記者周宗禎/攝影
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台灣人工智慧學校南部分校今天開學。記者周宗禎/攝影
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台灣人工智慧學校南部分校今天開學，執行長陳昇瑋說明未來展望。記者周宗禎/攝影
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台灣人工智慧學校南部分校今天開學。記者周宗禎/攝影
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