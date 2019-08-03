民進黨雲林海線立委換將？卓榮泰明天雲林傾聽基層聲音

2019-08-03 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義昨天出面協調雲林海線立委提名人選，雲林海線立委選舉將由前立委張嘉郡對上民進黨提名的許忠富幾乎底定，民進黨基層憂心許忠富恐陷入苦戰，傳聞欲交棒許忠富的現任立委蘇治芬不無參選可能。民進黨主席卓榮泰明天將到雲林，國民黨的協調結果是否影響民進黨的布局，地方都很關切。

一名綠營人士表示，雲林縣長張麗善握有行政資源，對張嘉郡參選是一大助力，民進黨雖已提名許忠富，但他身陷去年底棄選麥寮鄉長連任爭議，地方反彈聲浪不小，張嘉郡看似較有優勢。

該名綠營人士表示，蘇治芬雖說要交棒許忠富，但以目前局勢來看，這場選戰民進黨很拚，他認為蘇治芬再戰連任可能性很高。

蘇治芬今受訪表示，提名誰參選是黨的事情，民進黨已確定提名許忠富競逐海線立委一職，大家就全力以赴，面對明年大選，不管是雲林二席立委之爭，及總統大選，各種現象都超乎預期，確實聽到許多憂慮的聲音，她會盡全力輔選；若基層或黨勸進是否可能回鍋參選，蘇回應「這是假設性問題」。