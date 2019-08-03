疑遊具使用不當受困 嘉市34座公園遊具總體檢年底完成

2019-08-03 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市郭姓男童昨天跟媽媽到嘉義公園孔廟遊憩，郭姓男童疑似遊具使用不當，不慎卡在縫隙中，嘉義市消防局接獲報案立即派員救援，利用器具將樓梯欄杆撐開，不到10秒鐘，男童即順利獲救，嘉義市政府建設處事後與男童母親聯絡表達慰問之意，強調全市34座公園遊具總體檢已進行，最快今年底完成，一定提供安全的場域供孩童使用。

嘉義市議員鄭光宏今年6月在市議會定期會談到，文化公園內的共融遊戲場去年10月啟用後，陸續發生幾起兒童遊憩受傷意外，如今又傳出孩童受困遊具隙縫中，凸顯公園內的遊具有改善空間，市長黃敏惠在競選時提到要讓嘉義市的公園走向特色化，但是沒有玩得安全為前提，一切皆為空談。

嘉義市建設處長陳光興指出，市府重視兒童遊具及體健設施安全，平日派員自主檢查，嘉義市的公園有34座，其中有建置兒童遊戲場或體健設施者有29處，今年6月底編列4百多萬元經費委託合格認證機構進行安全性檢測總體檢，最快今年底完成。