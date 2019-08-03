影/台南市盛大表揚勞工模範父親 得獎者多熱心公益

2019-08-03 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



市府勞工局今天在善化啤酒廠舉辦「台南市 108 年勞工模範父親表揚大會」，表揚蔡炳輝、翁長明、吳正雄、許松雄、李明海、郭南隆、李錦川、鄭文平、郭彥廷、黃恩長、張世傑、林錦滄、莊輝明、龔清任、包宗台、劉武財、凃俊吉、洪飛虎、顏宗寶、吳欽澤等20位傑出勞工出身父親。

獲獎的蔡炳輝今年87歲是，這屆最年長的模範父親，他年輕時任職永福電器公司，一路從基層員工升到經理，職場中盡忠職守，曾任公司職工福利會主委，退休後投入社區鄰里服務擔任六甲區13鄰鄰長、六甲社區發展協會理事、常務監事，熱心服務民國89年獲台南市北區六甲社區發展協會長青楷模。

蔡炳輝育有1男3女，長女蔡明勳現任大台南總工會理事、台南市各業工人聯合會監事會召集人、台南市南工聯長期照護協會理事，工作之餘參與勞工局「有情有疼心、有故事ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕方案，曾獲台南市政府模範勞工。次女明螢現任為中華電信研究院資深研究員。長子明昌現任職於台南市捷拓科技公司業務經理。么女明蓉台南市諾采設計執行經理，曾榮獲台南市政府膺選為模範勞工。四名子女在職場表現優異，除將所長貢獻於社會中，也和父親一樣投入公益服務。

另一獲獎者郭彥廷現年66歲，工作勤奮、認真負責，現任台南市油漆工程業職業工會第10 屆理事，也是工會中愛心基金會委員，平時協助工會推動會務，103年當選台南市油漆工程業職業工會會員楷模；106 年獲台南市政府模範勞工。平時致力公益活動，經常捐助，也協助工會辦理子女獎學金活動。郭爸爸和太太都是勞工局「有情有疼心、有故事ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕志工，夫妻兩人貢獻社會服務弱勢，育有3男產業界有傑出表現。長男聯華電子工程師，次子高雄李文棟診所復健科醫師，么子為高雄銨適公司經理、大陸東莞優適貿易公司經理，各個事業有成，家庭美滿幸福。

另一名得獎者包宗台除了是仁德區有名的香腸臘肉店老闆，還從事水泥工20年，家中4個兄弟也都是泥水師傅，多年來參與台南市勞工局為弱勢家庭房屋修繕，已為400多戶弱勢家庭修理破損房屋，明天還要到安南區公學路幫忙貧戶修理房屋。他有一男二女，兩個女兒目前與家人經營包家麵店與眷村香腸店。

這些爸爸大多成長於早期務農台灣社會，那個年代農家生活並不富裕、子女生養數量眾多，在物資貧乏與刻苦的日子中反而培養出這群爸爸們積極奮鬥向上、堅毅耐勞的精神，為了給家人更好的生活這群爸爸們用辛勤工作的汗水，努力習得一技之長，有的胼手胝足創業成功，在各自的職涯領域中每位傑出的爸爸皆扮演了不可或缺的重要角色。

他們除擔起照養家庭、子女的責任，經常為回饋社會，投入社會公益，有些更是不遺餘力的志願服務者，父親不僅是家人背後最堅強的臂膀，也常家庭和社會的支柱。

市長黃偉哲表示，對於每位父親而言，最大的盼望便是身邊的家人能生活快樂、平安與幸福，同為父親的他亦有相同的心情與希冀，在此除了誠摯地向每位市民父親們說聲：「父親節快樂」！也要感謝為台南這城市默默付出與貢獻的爸爸們，有您們使得台南這塊土地更加溫暖。

黃偉哲請每位市民，「再忙也別忘了回家陪我們的爸爸吃飯，一同給我們敬愛的父親一個溫暖的擁抱」，感謝每一位守護家庭、貢獻這塊土地的父親。