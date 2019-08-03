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參訪88風災重建區 馬英九：官民合作、天助自助

2019-08-03 11:56聯合報 記者魯永明╱即時報導

八八風災十周年前，前總統馬英九今天上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷生態園區，他開心說，重回此地內心很感動，災後重建，官民合作，自助人助，當年任內播下的災後重建種子，如今深耕發芽，馬受到鄒族人及陸客團遊客熱烈歡迎。

馬英九由台灣紅十字會總會長王清峰及行政院重建會前執行長陳振川陪同，與鄉長杜力泉、社區理事長安榮進及村長安麗花等座談。馬英九說，當年八八風災海拔2000公尺阿里山遊客中心水淹2公尺，破空前紀錄，災後行政院長劉兆玄帶領重建，通過1200億元特別條例，官民合作，加上紅十字會、慈濟功德會及世界展望會等民間團體，迅速重建，建永久屋給災民可繼承，不能買賣出租，連到訪的美國前總統柯林頓都稱讚。

馬英九102年8月3日訪視達娜伊谷，稱讚重建「奇蹟」，隔7年同一天再度走訪，山美村走出88風災陰霾，風華再現，人氣回溫，馬參觀達娜伊谷園區，觀看溪裡鯝魚魚群，觀賞鄒族舞蹈，享用鄒族風味餐，最後參觀安置災民的永久屋，與居民座談。

山美村達娜伊谷風景區，以鯝魚生態保育魚生態保育遠近馳名，是大阿里山最熱門景點，每天平均5、60輛，假日更多達6、70輛遊覽車造訪，陸客團最多，有時假日車陣綿延2公里相當壯觀，

行政院重建會整合資源與縣府重建，完成達娜伊谷及福美吊橋重建，賞魚平台重新設置，輔導鄒族發揚傳統舞蹈歌唱表演等產業，鯝魚導覽、鄒族舞蹈、吊橋風光成為遊客喜愛，觀光行程有傳統舞蹈、鯝魚生態保育區導覽、走福美及達娜伊谷吊橋，品味鄒族風味餐。

安榮進說，達娜伊谷復活過程艱辛，建於日治時期達娜伊谷舊橋長28公尺，河道遭洪水衝寬約200公尺，災後重建擴增228公尺，天災威力可見一斑，達娜伊谷鄒語為「忘憂谷」意思，溪長18公里，海拔500公尺，位於曾文溪上游，風景秀麗、氣候宜人，溪中巨石嶙嶙，清水潺潺，是全國第一處以社區力量保育成功的生態公園。

八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山...
八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷生態園區。記者魯永明／攝影
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八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山...
八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷生態園區，受到鄒族人及陸客團遊客熱烈歡迎，大喊總統好，馬總統好帥。記者魯永明／攝影
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八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山...
八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷生態園區，與鄒族意見領袖座談。記者魯永明／攝影
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八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山...
八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷生態園區，受到鄒族人及陸客團遊客熱烈歡迎，大喊總統好，馬總統好帥。記者魯永明／攝影
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八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷生態園區，受到鄒族人及陸客團遊客熱烈歡迎，大喊總統好，馬總統好帥。記者魯永明／攝影
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八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷生態園區，受到鄒族人及陸客團遊客熱烈歡迎。記者魯永明／攝影
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八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷生態園區，受到鄒族人及陸客團遊客熱烈歡迎，大喊總統好，馬總統好帥。記者魯永明／攝影
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八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，他稱讚八八重建「奇蹟」的嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷生態園區，受到鄒族人及陸客團遊客熱烈歡迎。記者魯永明／攝影
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鄒族災後馬英九
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