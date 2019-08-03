全國水患自主防災社區評鑑 南市永康崑山里連3年特優
經濟部水利署辦理全國水患自主防災社區評鑑，台南市提名9個社區參加， 評鑑結果全得獎，共獲得125萬元獎金，全國最多，其中，永康區崑山里連續3年獲特優，成績亮眼。
台南市政府水利局說，全市有42個社區參與自主防災，這次全國水患自主防災社區評鑑，台南市提名9個社區參加， 評鑑結果全得獎，特優社區4個，包括麻豆區埤頭社區發展協會、後壁區新嘉社區發展協會、柳營區八翁社區發展協會、永康區崑山里。
優等社區分別為安南區公親里、仁德區二行社區發展協會、將軍區廣山社區發展協會、安南區塩田社區發展協會；甲等社區1個為北門區錦湖社區發展協會，特優獎金20萬、優等10萬、甲等5萬，共獲125萬獎金，全國最多，值得一提的是，永康區崑山里已連續3年獲特優，相當難能可貴，列今年度種子社區。
水利局說，崑山里去年0823 豪雨時配合派出所及消防隊至保全住戶將人員撤離，由於持續精進的訓練， 讓防災幹部們運作熟練，按部就班地將豪雨侵襲的損失降到最低；尤其在里內易淹水路口設置存放警示帶的巡邏箱，設置地點與 便利商店合作，萬一深夜發現路口淹水時，能立即協助拉警示帶封 路，避免用路人發生危險或意外。
水利局指出，台南市淹水面積占全國三分之一，治水防洪工作是市政建設旗艦計畫之 一，除積極向中央爭取經費投入各 項治水改善工程計畫外，更積極配合經濟部水利署推動非工程措施的水患自主防災社區計畫，建立社區民眾防救災意識並提升社區抗災、避災、減災預防措施，凝聚社區自主防災力量。
留言