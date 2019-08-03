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農委會試辦移工 酪農：兼顧就業權與業者實際需求

2019-08-03 11:14聯合報 記者謝進盛╱即時報導

農委會試辦引進外籍移工，解決農業缺工，台南柳營八翁酪農區有4戶申請，目前仍作業中，預計最快今年9 月後才能正式上手。儘管有的酪農仍呈觀望，有業者認為補充人力需求，「多一處來源」，酪農產業未來多了「生機」。

不便曝光的柳營區某酪農直言，他現在很猶豫，主要是引進外籍移工，成本、管理、訓練上，都深入評估，心中有些矛盾，也因此這次沒申請，就先看看業界反應後再決定。

「絕對不是為了節省成本，而是有人力需求！」投入酪農業多年的台南市乳畜職業工會理事長黃燕良說，依照農委會作業辦法，聘僱每4名本國籍移工可聘1名外籍移工，每農場限聘1名，全台僅400名外籍移工，聘用外籍移工除食宿及薪水、保險等費用加總後，成本不會比本國低。

黃燕良說，他提出申請，主要就是單純人力需求，認同農委會當前在兼顧本地勞工就業權益與業者實際需求作法。

「養牛，有相當多的竅門。」黃燕良進一步說，許多牧場都面臨人力流動性大窘況；主要原因是，酪農業相當辛苦，雖然部分可仰賴機器，但多數仍得以傳統人力投入，而一天早晚兩次擠奶及掌握牛隻狀況等瑣事纏身，不少人常剛上手，就因受不了而離職。若外籍移工完成訓練上路，相對會單純些；他也不諱言，該開始的磨合，會很辛苦，但撐過後，會逐漸上坦途。

「總不能『喊餓！飯菜煮好了又不吃！』」黃燕良感慨說，當初業界多人哭喊缺工，現在好不容易政府聽到基層心聲，反而業界有些人態度轉趨保守；酪農業現況有本質人力不足老問題，這一次契機，就看業界願不願意去面對、因應。

台南柳營八翁酪農區飼養乳牛著稱，這次有4戶申請外展移工，對解決「缺工」問題寄望深...
台南柳營八翁酪農區飼養乳牛著稱，這次有4戶申請外展移工，對解決「缺工」問題寄望深。記者謝進盛／攝影
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台南柳營八翁酪農區飼養乳牛著稱，這次有4戶申請外展移工，對解決「缺工」問題寄望深...
台南柳營八翁酪農區飼養乳牛著稱，這次有4戶申請外展移工，對解決「缺工」問題寄望深。
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