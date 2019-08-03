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「自己的社區自己救」台南首次培訓130名防災士

2019-08-03 10:38聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市消防局推動社區居民參與自主防災及民眾自助互助觀念，今天起辦理台南首場防災士培訓教育開訓典禮，預計永華、麻豆兩場次，培訓130名防災士，成為社區防災種子，參訓學員豪氣說「自己的社區自己救」。

台南市長黃偉哲上午專程到場主持開訓儀式，他感謝參訓慈濟志工，在台南登革熱孳生源清除及防疫上的協助，給予莫大的協助。他 表示，台南沒辦法接受4年前登革熱疫情再次重演，據歷年來統計，9、10月是登革熱疫情的高峰期，高峰期未到，現在仍不可大意。

他指出，不僅防疫，防災也是這樣，必須防患未然，災害經常因為疏忽而釀災，如同電線走火，可能因為電線老舊、硬化或裸露，致電線發熱、發煙及發火釀災，遇到地震或水災也是如此，平日就需做好防災工作，希望經由培訓，各位能成為社區自主防災的種子，共同維護社區居民生命及財產安全，並提示、提醒居民注意，也感謝各位的付出，為民服務，「救人一命勝造七級浮屠」。

消防局指出，今、明兩天，辦理台南首場防災士培訓教育訓練，邀請成大防災中心副主任李心平、成大醫院醫師張志然、參事侯俊彥，及台南市第一位取得防災士資格，長年投入社區防災工作的東聖里長黃英慈等擔任講師，講授社區防救災資訊取得、急救技術、個人居家防護措施、避難收容開設及社區防災等課程，測驗合格後授予內政部防災士證書

消防局表示，這次培訓分永華、麻豆共2場次辦理，廣邀災害潛勢區域的區公所人員、里、鄰長、里幹事等及社區發展協會、巡守隊、照顧關懷據點志工、環保志工、防疫志工及慈濟志工等，及大專院校校園安全承辦人員等共計130名參與。防災士取得證照後，每年配合區公所辦理相關社區防災活動，包含協助韌性社區、治安社區、水患自主防災社區、土石流防災社區等防災社區推動工作、疏散避難演習等。

台南市消防局今天起辦理防災士培訓教育開訓典禮，預計永華、麻豆兩場次，培訓130名...
台南市消防局今天起辦理防災士培訓教育開訓典禮，預計永華、麻豆兩場次，培訓130名防災士，成為社區防災種子。記者邵心杰／攝影
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台南首場防災士培訓，講授社區防救災資訊取得、急救技術、個人居家防護措施、避難收容...
台南首場防災士培訓，講授社區防救災資訊取得、急救技術、個人居家防護措施、避難收容開設及社區防災等課程，測驗合格後授予防災士證書。記者邵心杰／攝影
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