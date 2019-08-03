布袋商港擱淺貨輪 海洋汙染危機尚未解除
嘉明海運公司勝利輪324航次前晚遭強風大浪，擱淺嘉義縣布袋商港棄船，船上8名船員平安獲救，到今天第2天，目前船上7噸柴油及1.1噸滑油還未抽出，經清查，澎湖郵局交寄687件普通掛號信郵件，以及191件包裹共計878件，還沉沒海中，船東雇海事技術公司繼續抽油，搶救貨物。
高雄港務分公司布袋管理處調查過程，船東起初說沒有郵件貨物，又改口說有運送47件，中華郵政嘉義郵局獲報通知交寄的澎湖郵局，澎湖郵局清查，共交寄687件普通掛號信郵件、191件包裹及47件郵件空籃，還有若無法搶救將依規定補償寄件人，再向嘉明海運求償。
布袋管理處長謝診安說，該船噸位767噸、船長:50.82公尺、船寬11公尺、吃水3.0公尺裝載柴油約7噸，滑油1.1噸，目前擱淺勝利輪還未發現油汙，昨天海象差難抽油，今天嘉明海運委託大瀚公司處理抽油，搶救貨物；海巡署岸巡官兵與環保局人員持續從海空監控，是否漏油汙染海洋。
布袋商港有4家貨輪海運公司，嘉明海運是往返布袋與澎湖貨輪公司，去年8月10日嘉明輪在布袋港發生擱淺意外，船員順利獲救，貨船上郵局包裹和信件泡湯，寄件人損失逾千萬元，去年1月貨輪也在澎湖外海發生擱淺意外，當時也是千件包裹郵件沉入大海，1年2次意外，加上這次共3次，造成寄信人及中華郵政損失。
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