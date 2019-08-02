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26歲青年捐千萬行善 強調是好人好事「代表」

2019-08-02 19:29聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣新港鄉民盧政廷，4年前接下父親行善棒子，擔任三旗聯合濟世會幹部、會長，為鄉里弱勢募款、辦活動、捐款千萬元，今年當選新港鄉、嘉義縣好人好事代表。他謙虛表示，善款來源是社團所有會員，他只是幫忙做事，真的是「代表」受獎。

下周是父親節，嘉義縣府及多數鄉鎮市，本周開始表揚模範父親、好人好事代表，年僅26歲的盧政廷，現任三旗聯合濟世會長，因為長期參與慈善活動，是新港鄉著名慈善青年，4年來不僅捐助地方弱勢千萬元，還擔任警友會、協助推動警政服務，獲選地方好人好事代表。

盧政廷表示，父親盧孟璋從事家具批發，長期從事公益，27年前在北部與軍警、民間友人，成立「三旗聯合濟世會」，每當發現社會弱勢有需要，就透過會員募款行善，每年中秋、歲末還要辦弱勢救助，他從小看父親行善、經常幫忙，4年前才出校門，這些善心長輩就鼓勵他出來服務。

「我只是慈善代表！」盧政廷說，這群為善不欲人知的長輩，愛心非常驚人，每當社團在群組貼出弱勢、低收入募款，大家都爭相捐助，去年底為協助鄉公所辦歲末慈善會，才貼文要募100萬元，10分鐘就已額滿，許多會員還嘆「太晚看到、來不及捐！」

他說，三旗與其他團體最大不同的是，堅持不對外募款、只對內募，並「專案、專款、專用」，要全數用在弱勢、受助者身上。

盧政廷強調，要向世人傳達的理念是，做善事不需要向別人伸手，可靠自己力量，自己經營事業，有多少能力做多少善事。希望能給世人一個更好的慈善理念。

盧政廷4年前接下父親行善棒子，擔任三旗聯合濟世會幹部、會長，為鄉里弱勢募款、辦活...
盧政廷4年前接下父親行善棒子，擔任三旗聯合濟世會幹部、會長，為鄉里弱勢募款、辦活動、捐款千萬元。記者卜敏正／攝影
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募款嘉義父親節
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