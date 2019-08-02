另類暑假踏溯台江搞研究 台江青少年高呼真好玩

2019-08-02 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南社大台江分校結合大廟、成大水工所、台江流域學校，辦理的2019台江流域專題研究人文營，經過一個月的台江流域物種調查後，40多名親師生今天下午起展開為期3天的踏溯台江流域學校工作坊，台江青少年說，暑假不放假，大家跟著河流去旅行，踏溯台江搞研究，一起調查台江生態，可說是另類的「暑假專題作業」，真好玩。

社大台江分校執行長吳茂成指出，台江流域專題研究人文營，今年主題是進行台江流域物種調查，下午特別到曾文溪排水線下游的成大水工所參訪，水工所也是台江地區非常重要的水利研究中心，台江青少年參觀如何造浪，以及水患模型，同時在中心撈大肚魚，了解台江地區魚類生態，晚上則是要到曾文溪口，夜觀生態特色。預計8月4日提出台江流域治理方案。

海佃國小學生陳景筠說，這次運用手機APP來辨識植物，看到不認識的植物，也能夠去辨識做紀錄，所以也讓自己認識了許多植物；踏溯過程中，陳發現從濱海橋到鹽水溪出海口有許多外來種的銀合歡，希望當局可以協助清除，讓本土樹種可以好好生長。

安南國中學生翁詩雅表示，這次調查的範圍，從新寮到十二佃的曾文溪排水線，平常比較少去到那裡，因而發現很多不同的事情。她發現堤岸一邊是水泥、另邊則是泥土，就會產生不一樣的生態變化，垃圾也不少，也取河水來檢查，發現都是優氧化的水藻，在這次的台江人文營，她學會如何辨別河川污染的情況。