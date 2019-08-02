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陳時中帶全國衛政社政首長故宮南院開會 藝術滲透人性

2019-08-02 17:26聯合報 記者魯永明╱即時報導

衛生福利部長陳時中今天帶領各縣市衛政及社政首長，首次到嘉義縣故宮南院，召開今年度第2次衛政及社政首長聯繫會議， 陳時中說，中央地方要合作，衛生社福一家人，思考如何謀求最大福利，中央不會有縣市別，會以人為本位，故宮南院就是藝術文化地方，回歸人的本性，以藝術文化為底蘊。

陳時中率政務次長何啓功、蘇麗瓊、常務次長薛瑞元、各署署長與各司司長，以及22縣市衛政及社政局處長，由嘉縣府秘書長羅木興陪同，先參訪中途之家—蛻變驛園及身心障礙全日型住宿機構—敏道家園，下午到故宮南院召開聯繫會議。

會議主要分享蛻變驛園及嘉縣不老社區政策推動情形，社會局說，縣府團隊跨域整合，針對健康老人及輕微失能長者，推動長輩「安心吃、健康動、快樂學」等福利服務，透過強化社區的能量，創造不老社區，讓老人家在社區擁有健康，活得快樂。

嘉縣獲頒107年度衛生教育業務宣導考評優、107年度心理及口腔健康業務優及107年度自殺防治成效績優獎， 蛻變驛園嘉縣率先全國推動，由官方首創設立女性藥癮更生人中途之家，提供返家困難或無家可歸女性藥癮更生人暫時收容、諮商輔導，發展烘焙、美容及美甲等多元職訓課程，盼充分發揮中途之家功能，協助女性藥癮者脫離毒害、預防復發與回歸社會。

嘉縣樂齡活動假牙計畫照顧65歲以上長者及55歲以上原住民，提升長者口牙健康、營養狀況及生活品質，今年預計完成,000人次，經費補助1億2000萬元，4月1日啟動至今已服務3105名長者，完成裝置944人。

衛福部長陳時中率22縣市衛政及社政局處長，由嘉縣府秘書長羅木興陪同，參訪身心障礙...
衛福部長陳時中率22縣市衛政及社政局處長，由嘉縣府秘書長羅木興陪同，參訪身心障礙全日型住宿機構天主教敏道家園。圖／縣府提供
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衛福部長陳時中率22縣市衛政及社政局處長，由嘉縣府秘書長羅木興陪同，參訪中途之家...
衛福部長陳時中率22縣市衛政及社政局處長，由嘉縣府秘書長羅木興陪同，參訪中途之家—蛻變驛園。圖／縣府提供
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衛福部長陳時中(左)頒獎嘉縣府秘書長羅木興(右)。圖／縣府提供
衛福部長陳時中(左)頒獎嘉縣府秘書長羅木興(右)。圖／縣府提供
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衛福部長陳時中(左)頒獎嘉縣衛生局長祝年豐(右)。圖／縣府提供
衛福部長陳時中(左)頒獎嘉縣衛生局長祝年豐(右)。圖／縣府提供
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故宮南院陳時中
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