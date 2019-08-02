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來「嘉」放電 盡享好康優惠

2019-08-02 15:48聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

暑假是孩子的假期，嘉義市長黃敏惠今天在檜意森活村推廣「來嘉一夏」暑期好康特惠，搭配「兒童藝術節」與「夏至藝術節」，以及故宮南院的「2019夏日親子藝術月」各項活動，結合「檜意森活村」、「嘉樂福夜市」商圈的「嗶」多元支付服務，期待家長都可以帶著小朋友「來嘉放電」，同時享受旅館、商圈各項暑期限定的「超fun鬆優惠」。

黃敏惠表示，對於父母來說，暑期照顧小孩時真恨不得多出一雙手，因此帶著孩子出來玩，無現金支付真的更安全更方便；而且現在年輕一代，個個都是手機一族，免現金又有機會抽大獎，飯店業者精心策畫包裝的主題專案，結合親子活動，加入體驗課程，甚至推出高檔精緻的限量美食套餐，「來嘉真划算」。

即日起至8月31日旅客使用多元支付消費進入「九宮格連線抽大獎」遊戲，連線成功就有機會兌換清涼造形冰棒等禮物，同時在9月5日有機會抽中嘉義市各大精品旅館的住宿券及支付業者加碼等多項好禮。

不僅飯店優惠好康多，多元支付業者推出專案回饋也不手軟，悠遊卡推出「仲夏樂悠遊系列活動」，街口支付在嘉樂福夜市「攤攤消費隨機返現最高返現888元」，另外還有LINE Pay一卡通「Pay你全台夯點瘋一夏 筆筆5%回饋」，都讓消費者眼睛為之一亮。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍表示，政府帶頭拚觀光，業者也搶搭「嗶經濟」觀光列車，希望帶給國內外旅客更友善的消費環境，真正達到「小孩放電、大人放鬆」的旅遊指標。

嘉市府觀光新聞處表示，透過多元支付優惠活動，協助店家行銷宣傳，鼓勵暑假期間遊客到嘉義遊玩使用多元支付也能享優惠！讓在地的民眾及觀光客了解、習慣各個支付的使用方式，便利觀光客不帶現金就可購物消費，出門不必帶錢，帶手機、卡片就可以暢遊嘉義。

嘉義市長黃敏惠今天推廣「來嘉一夏」暑期好康特惠，期待家長都可以帶著小朋友「來嘉放...
嘉義市長黃敏惠今天推廣「來嘉一夏」暑期好康特惠，期待家長都可以帶著小朋友「來嘉放電」，同時享受旅館、商圈各項暑期限定的優惠。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市長黃敏惠（前排）今天推廣「來嘉一夏」暑期好康特惠，期待家長都可以帶著小朋友...
嘉義市長黃敏惠（前排）今天推廣「來嘉一夏」暑期好康特惠，期待家長都可以帶著小朋友「來嘉放電」，同時享受旅館、商圈各項暑期限定的優惠。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市長黃敏惠（右）今天推廣「來嘉一夏」暑期好康特惠，體驗用手機付帳、兌換西瓜造...
嘉義市長黃敏惠（右）今天推廣「來嘉一夏」暑期好康特惠，體驗用手機付帳、兌換西瓜造型冰棒的有趣及便利。記者姜宜菁／攝影
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嘉義親子黃敏惠
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