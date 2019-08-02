斗南農會連4年得精饌米獎 今年越光米、香米包辦亞季軍

2019-08-02 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



第四屆精饌米獎得獎名單出爐，雲林縣斗南鎮農會以「紅冠水雞香米」與「斗南町越光米」，在60多個參賽品項中多穎而出，分別拿下亞、季軍，這也是斗南農會連續四屆榮獲獎項。

斗南鎮農會近幾年為減少離農情況、提升農民收益，鼓勵農友栽種品質較好的越光米，目前契作約500公頃；也引進桃園3號香米，契作近百公頃。

鎮農會總幹事張燕容表示，越光米生長期相較其他米種短，肥料及農藥的使用也可減少，耕作成本降低許多，越光米保水性佳、Q度及彈性高，每公斤銷售價格150到200元，對農友來說價值也較高，目前在連鎖餐飲企業、百貨公司或量販店都能買得到。

另外，農會的紅冠水雞香米品種是桃園3號，斗南鎮地質與氣候相當適合栽種，近幾年是農會主力栽培米種，其香氣穩定、口感Q彈度高，每公斤銷售價100到150元。

張燕容說，「精饌米獎」評比最大特色就是，農糧署會到各大通路秘密採買，經過公開拆封更換包裝、隨機盲樣編號流程，再來專家學者品嘗評比，因此品質穩定度高相當重要。