嘉藥推手機暑期班 銀髮族也能變3C達人

2019-08-02 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



由嘉南藥理大學資訊管理系、老人服務事業管理系與林澄輝社會福利慈善事業基金會開辦的銀髮3C手機達人班，今天舉辦結業式，在4周的研習時間內，參加的大學生與銀髮長者都收穫滿滿。參加的李阿公滿意的說，謝謝同學這麼有耐心的教學，讓他問問題也不用歹勢，覺得學得很有心得，回家還可以秀給孫女看。其他學員蘇阿嬤也表示，最高興學會拍照跟修圖，這樣出門去玩，就可以傳給朋友炫耀。

現今智慧型手機功能多元，銀髮族在使用時，常面臨無人可問或被晚輩「洗臉」的窘境，再加上缺乏機會練習，要是只學過一次，其實不容易記住，而親人又無暇陪同練習，甚至責備「怎麼教都學不會」，多數的銀髮族都失去信心，只好放棄。在教育部補助下，嘉南藥理大學結合林澄輝社福基金會，特別為長者開辦銀髮3C手機達人班，今年已經邁入第三年。

林澄輝社福基金會執行長黃良矜表示， 銀髮3C手機達人班是長者的暑假大事，尚未開辦就有人在問了，因為連續三年的成果已有口碑，這次更分別在台南市南廠長壽會、璐德老人長期照顧中心及臨安大樓開設了四個班，吸引超過50位銀髮長者「樓頂揪樓下，作伙來參加」。

學產基金計畫主持人、資管系老師的林怡君說，除收到長者肯定外，參與的大學生更獲益良多，學員們體驗世代、能力的不同，培養耐心與同理心之外，也因為角色由學生轉換為老師，學會從不同角度判斷事情，融入團隊解決問題，與銀髮學員的互動中，長者的生命經驗更成為大學生寶貴的資糧；計畫過程中，同學們不僅獲得工讀金、資源整合配置、團隊合作的經驗，也建立了夥伴的信任與包容。